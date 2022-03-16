В Хорватии арестовали 92-метровую яхту кума Путина

В Хорватии арестовали 92-метровую яхту кума Путина8
- 16.03.2022, 19:50
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Ее стоимость оценивают примерно в $200 млн.
Полиция арестовала яхту кума президента РФ Виктора Медведчука Royal Romance — одну из пяти самых больших яхт в мире, пришвартованную в порту хорватского города Риека. По словам журналистов сайта pravda.com.ua, власти наложили аресты на еще несколько судов, которые связывают с российскими чиновниками.
Только ежегодное обслуживание, ремонт и расходы на горючее такой яхты составляют от 15 до 20 миллионов долларов.