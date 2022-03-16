В Хорватии арестовали 92-метровую яхту кума Путина 8 16.03.2022, 19:50

9,388

Ее стоимость оценивают примерно в $200 млн.

Полиция арестовала яхту кума президента РФ Виктора Медведчука Royal Romance — одну из пяти самых больших яхт в мире, пришвартованную в порту хорватского города Риека. По словам журналистов сайта pravda.com.ua, власти наложили аресты на еще несколько судов, которые связывают с российскими чиновниками.

Только ежегодное обслуживание, ремонт и расходы на горючее такой яхты составляют от 15 до 20 миллионов долларов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».