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Видеофакт: кадры, которые продемонстрировал Зеленский в Конгрессе США

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  • 16.03.2022, 20:11
  • 10,094
Видеофакт: кадры, которые продемонстрировал Зеленский в Конгрессе США

Он показал показал ролик с последствиями агрессии РФ против Украины.

Во время своего выступления перед Конгрессом США президент Украины Владимир Зеленский показал ролик с последствиями агрессии России против Украины. Главная цель видео – показать, почему важно закрыть небо над Украиной.

Зеленский продемонстрировал сенаторам, как изменились украинские города и судьбы мирных людей. Всему этому причина – война и, в частности, авиаатаки россиян.

На картах видно Киев, Херсон, Харьков, Одессу, Мариуполь и другие украинские города, которые страдают от нашествия российской орды.

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