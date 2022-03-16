Видеофакт: кадры, которые продемонстрировал Зеленский в Конгрессе США 10 16.03.2022, 20:11

10,094

Он показал показал ролик с последствиями агрессии РФ против Украины.

Во время своего выступления перед Конгрессом США президент Украины Владимир Зеленский показал ролик с последствиями агрессии России против Украины. Главная цель видео – показать, почему важно закрыть небо над Украиной.

Зеленский продемонстрировал сенаторам, как изменились украинские города и судьбы мирных людей. Всему этому причина – война и, в частности, авиаатаки россиян.

На картах видно Киев, Херсон, Харьков, Одессу, Мариуполь и другие украинские города, которые страдают от нашествия российской орды.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».