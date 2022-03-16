Видеофакт: кадры, которые продемонстрировал Зеленский в Конгрессе США

Видеофакт: кадры, которые продемонстрировал Зеленский в Конгрессе США10
- 16.03.2022, 20:11
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Он показал показал ролик с последствиями агрессии РФ против Украины.
Во время своего выступления перед Конгрессом США президент Украины Владимир Зеленский показал ролик с последствиями агрессии России против Украины. Главная цель видео – показать, почему важно закрыть небо над Украиной.
Зеленский продемонстрировал сенаторам, как изменились украинские города и судьбы мирных людей. Всему этому причина – война и, в частности, авиаатаки россиян.
На картах видно Киев, Херсон, Харьков, Одессу, Мариуполь и другие украинские города, которые страдают от нашествия российской орды.