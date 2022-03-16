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Сводка Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 16 марта

  • 16.03.2022, 20:41
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Сводка Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 16 марта

В среду ВСУ уничтожили три вражеских самолета и вертолет.

В среду украинские военные уничтожили два вражеских самолета Су-30СМ, самолет Су-34 и вертолет.

Об этом сообщается в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 по Киеве (19:00 по Минску).

"С начала суток подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены два самолета Су-30СМ в Одесской области, вертолет Ка-52 вблизи Николаева и самолет Су-34 в Черниговской области. Данные по поводу потерь противника уточняются".

Отмечается, что противник получает жесткое сопротивление со стороны подразделений украинских сил обороны. Оккупанты несут существенные потери в живой силе и технике.

В то же время фиксируются факты удержания россиянами гражданских лиц в заложниках, ограбления местного населения, мародерства и похищения людей.

"В связи с проведенной принудительной мобилизацией мужчин на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей сложилась критическая ситуация, приближающая регион к гуманитарной катастрофе. Так, в населенном пункте Макеевка катастрофическая ситуация в местных больницах, которые фактически не могут оказывать медицинскую помощь мирному населению из-за нехватки квалифицированного медицинского персонала", - сообщили также в Генштабе.

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