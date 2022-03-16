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Украинские защитники передвинули линию фронта в сторону Херсона

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  • 16.03.2022, 21:23
  • 8,484
Украинские защитники передвинули линию фронта в сторону Херсона

Враг окапывается и ничего не хочет делать.

Вооруженные Силы Украины передвинули линию фронта в сторону Херсона.

Об этом в Telegram сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ .

"Линию фронта передвинули. По всем данным разведки, враг окапывается и ничего не хочет делать. Оккупант двигается за Херсон, готовит новую линию обороны.

Это означает, что в ближайшем будущем Николаев будет тыловым городом", – говорится в сообщении.

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