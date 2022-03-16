Украинские защитники передвинули линию фронта в сторону Херсона

Украинские защитники передвинули линию фронта в сторону Херсона7
- 16.03.2022, 21:23
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Враг окапывается и ничего не хочет делать.
Вооруженные Силы Украины передвинули линию фронта в сторону Херсона.
Об этом в Telegram сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ .
"Линию фронта передвинули. По всем данным разведки, враг окапывается и ничего не хочет делать. Оккупант двигается за Херсон, готовит новую линию обороны.
Это означает, что в ближайшем будущем Николаев будет тыловым городом", – говорится в сообщении.