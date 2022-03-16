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Фракция ОПЗЖ самораспустилась в Херсоне и Винницком облсовете

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  • 16.03.2022, 21:25
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Фракция ОПЗЖ самораспустилась в Херсоне и Винницком облсовете

Глава партии «Слуга народа» призвала другие фракции ОПЗЖ принимать соответствующие решения.

Город Херсон и Винницкий областной совет лишились ОПЗЖ. Фракция приняла решение о самороспуске.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал председателя партии "Слуга народа" Елены Шуляк.

"Во время войны, и особенно после победы Украины, мы не позволим даже намека на российские нарративы (всем кому это по душе - дорога в Россию уже сегодня). Надеюсь, это четко поняли депутаты на всех уровнях и во всех общинах. Харьков, Мелитополь, Херсон и все остальные наши города - это Украина! Без каких-либо компромиссов",- пишет Шурляк.

Глава партии "Слуга народа", призвала другие фракции ОПЗЖ принимать соответствующие решения на опережение и присоединяться к флешмобу "УкраїнаБезОПЗЖ".

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