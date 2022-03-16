Байден пообещал сделать так, чтобы Путин заплатил соответствующую цену за агрессию против Украины 8 16.03.2022, 21:40

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Джо Байден

Президент США также предупредил, что эта война может быть долгой и тяжелой борьбой.

Президент США Джо Байден заявил в среду, что Соединенные Штаты вместе с союзниками продолжат оказывать давление на экономику РФ.

Об этом он сказал, объявляя дополнительную помощь Украине, сообщает "Европейская правда".

"Вместе с нашими союзниками и партнерами мы продолжим сохранять давление на путинскую кремлевскую экономику, изолируя ее на мировой арене. Это наша цель – сделать так, чтобы Путин заплатил цену, ослабить его позицию, в то же время усиливая украинцев на поле боя и за столом "переговоров", – сказал Байден.

Он заверил, что США вместе с союзниками сделают все, чтобы приблизить конец этой трагической и бесполезной войны.

Байден также предупредил, что эта война может быть долгой и тяжелой борьбой.

"Мы собираемся дать Украине оружие, чтобы оно могло бороться и защищаться во все тяжелые дни, что впереди. Мы собираемся продолжать мобилизацию гуманитарной помощи для поддержки людей в Украине и тех, кто вынужден покинуть Украину", - сказал Байден.

Джо Байден также заявил, что США передадут Украине системы противовоздушной обороны для противостояния российской агрессии.

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