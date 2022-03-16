Британия передаст Украине высокоскоростные ПЗРК STARStreak 5 16.03.2022, 22:26

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Об этом сообщил министр обороны Британии.

Министр обороны Британии Бен Уоллес подтвердил передачу Вооруженным силам Украины высокоскоростных переносных зенитно-ракетных комплексов STARStreak.

Об этом сообщает BBC.

"Мы их поставляем. Они отправятся на театр военных действий", - сказал Уоллес.

Ранее он уже анонсировал передачу этого вооружения и уточнял, что "это остается в рамках определения оборонительного оружия, но позволяет украинским силам лучше защищать свое небо".

Уоллес не уточнил количество переданных STARStreak.

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