Британия передаст Украине высокоскоростные ПЗРК STARStreak

Британия передаст Украине высокоскоростные ПЗРК STARStreak5
- 16.03.2022, 22:26
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Об этом сообщил министр обороны Британии.
Министр обороны Британии Бен Уоллес подтвердил передачу Вооруженным силам Украины высокоскоростных переносных зенитно-ракетных комплексов STARStreak.
Об этом сообщает BBC.
"Мы их поставляем. Они отправятся на театр военных действий", - сказал Уоллес.
Ранее он уже анонсировал передачу этого вооружения и уточнял, что "это остается в рамках определения оборонительного оружия, но позволяет украинским силам лучше защищать свое небо".
Уоллес не уточнил количество переданных STARStreak.