закрыть
16 марта 2022, среда, 23:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Британия передаст Украине высокоскоростные ПЗРК STARStreak

5
  • 16.03.2022, 22:26
  • 9,450
Британия передаст Украине высокоскоростные ПЗРК STARStreak

Об этом сообщил министр обороны Британии.

Министр обороны Британии Бен Уоллес подтвердил передачу Вооруженным силам Украины высокоскоростных переносных зенитно-ракетных комплексов STARStreak.

Об этом сообщает BBC.

"Мы их поставляем. Они отправятся на театр военных действий", - сказал Уоллес.

Ранее он уже анонсировал передачу этого вооружения и уточнял, что "это остается в рамках определения оборонительного оружия, но позволяет украинским силам лучше защищать свое небо".

Уоллес не уточнил количество переданных STARStreak.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Горжусь тем, что я белоруска
Горжусь тем, что я белоруска Наталья Радина
Комбриг Валерий Сахащик: Это война никому не нужна
Комбриг Валерий Сахащик: Это война никому не нужна Валерий Сахащик
Белорусам надо готовиться к скорой смене власти в стране
Белорусам надо готовиться к скорой смене власти в стране Читатель
Сон путинского разума родил чудовище
Сон путинского разума родил чудовище Леонид Невзлин