В Канаде арестовали грузовой самолет России

В Канаде арестовали грузовой самолет России5
- 16.03.2022, 22:34
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Он будет служить армии Украины.
В Канаде арестовали российский грузовой самолет Ан-124 "Руслан". Отныне он будет помогать транспортировке оборонных грузов между США, Канадой и Украиной.
Об этом пишет Av Web.
Самолет арестовали в Торонто когда он привез тесты на COVID-19, несмотря на то, что в Канаде запретили российским самолетам вторгаться в их воздушное пространство.
АН-124 "Руслан" принадлежит российской грузовой авиакомпании "Волга-Днепр". Сейчас самолет припаркован на дорожке в Торонто и будет находиться там в течение неопределенного времени.
Компания собственник уже выразила свои возмущения и требует вернуть самолет.
В то же время самолет планируют передать ВСУ, чтобы помогать с транспортировкой оборонных грузов между США, Канадой и Украиной.