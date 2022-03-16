Украинские артиллеристы нанесли удар по командному пункту россиян в Киевской области 3 16.03.2022, 22:40

9,532

Видеофакт.

На Киевском направлении украинские артиллеристы нанесли удар по командному пункту и пункту обеспечения 35-й Армии Восточного военного округа ВС РФ.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами генерал Украины Валерий Залужный на Facebook.

"На Киевском направлении наши артиллеристы устроили highway to hell командный пункт и пункт обеспечения 35-й Армии Восточного военного округа ВС РФ".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».