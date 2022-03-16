Призывы к импичменту Путина появились на сайтах судов в России 4 16.03.2022, 22:45

12,844

Сообщения появились на сайтах почти всех судов РФ.

Сайты арбитражные судов в некоторых регионах России 16 марта подверглись хакерской атаке. На них были опубликованы призывы к импичменту президента России Владимира Путина, а также к освобождению политических заключенных, сообщило "Радио Свобода".

По данным издания, атака затронула сайты арбитражного суда России, Москвы, Санкт-Петербурга, а также судов в ряде регионов Сибири и Дальнего Востока.

Главный редактор "Ґрат" Антон Наумлюк опубликовал скриншот сайта суда в Крыму. На главной странице было написано: "Путин террорист номер 1. Гаага ждет тебя и всех вас ублюдки. Импичмент!!! Свободу всем политзаключенным. Россияне, фашисты это вы! ...бучие, бл...дь, дебилы! Вас ...бут который десяток лет, а вы и рады. Как же я вас ненавижу, "дорогие" соотечественники. ...бучие мрази, ВЫ виноваты в том, что происходит в России и в Украине!"

Арбитражный суд Крыма сейчас pic.twitter.com/xigBq8i7Cg — Антон Наумлюк (@antony_mon) March 16, 2022

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».