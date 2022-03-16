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Призывы к импичменту Путина появились на сайтах судов в России

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  • 16.03.2022, 22:45
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Призывы к импичменту Путина появились на сайтах судов в России

Сообщения появились на сайтах почти всех судов РФ.

Сайты арбитражные судов в некоторых регионах России 16 марта подверглись хакерской атаке. На них были опубликованы призывы к импичменту президента России Владимира Путина, а также к освобождению политических заключенных, сообщило "Радио Свобода".

По данным издания, атака затронула сайты арбитражного суда России, Москвы, Санкт-Петербурга, а также судов в ряде регионов Сибири и Дальнего Востока.

Главный редактор "Ґрат" Антон Наумлюк опубликовал скриншот сайта суда в Крыму. На главной странице было написано: "Путин террорист номер 1. Гаага ждет тебя и всех вас ублюдки. Импичмент!!! Свободу всем политзаключенным. Россияне, фашисты это вы! ...бучие, бл...дь, дебилы! Вас ...бут который десяток лет, а вы и рады. Как же я вас ненавижу, "дорогие" соотечественники. ...бучие мрази, ВЫ виноваты в том, что происходит в России и в Украине!"

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