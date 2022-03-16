Байден назвал Путина военным преступником 7 16.03.2022, 23:02

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Фото: АР

Это первое такое заявление из уст американского лидера.

Президент США Джо Байден назвал президента РФ Владимира Путина военным преступником. Это первое такое заявление из уст американского лидера со времен российского вторжения в Украину.

Об этом сообщает AP.

"Он военный преступник", - заявил Байден.

В то время как другие мировые лидеры использовали эту формулировку в отношении Путина, до сих пор Белый дом не называл действия Путина военным преступлением, заявляя что это юридический термин, требующий исследования.

Но сегодня на вопрос журналиста, считает ли тот Путина военном преступником он ответил "да".

В своей речи сегодня Байден отмечал, что российские войска в Украине бомбят больницы и держат врачей в заложниках. Он пообещал больше предоставлять Украине больше помощи, чтобы бороться с Россией.

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