Канада закрыла свое небо для Беларуси

Канада закрыла свое небо для Беларуси3
- 16.03.2022, 23:10
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За поддержку агрессии России.
Канада закрыла свое воздушное пространство для белорусских самолетов. Как сообщил в своем Twitter министр транспорта страны, решение принято из-за того, что Беларусь поддерживает Россию в ее агрессии против Украины.
«Мы запрещаем белорусским самолетам входить в канадское воздушное пространство в ответ на поддержку Беларусью неспровоцированной агрессии России в отношении Украины», — написал министр транспорта Канады Омар Алгабра.
Напомним, после инцидента с летевшим из Афин в Вильнюс бортом Ryanair в мае прошлого года, Евросоюз закрыл небо для белорусских самолетов. К воздушной блокаде Беларуси присоединились и США.