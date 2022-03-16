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Канада закрыла свое небо для Беларуси

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  • 16.03.2022, 23:10
  • 4,338
Канада закрыла свое небо для Беларуси

За поддержку агрессии России.

Канада закрыла свое воздушное пространство для белорусских самолетов. Как сообщил в своем Twitter министр транспорта страны, решение принято из-за того, что Беларусь поддерживает Россию в ее агрессии против Украины.

«Мы запрещаем белорусским самолетам входить в канадское воздушное пространство в ответ на поддержку Беларусью неспровоцированной агрессии России в отношении Украины», — написал министр транспорта Канады Омар Алгабра.

Напомним, после инцидента с летевшим из Афин в Вильнюс бортом Ryanair в мае прошлого года, Евросоюз закрыл небо для белорусских самолетов. К воздушной блокаде Беларуси присоединились и США.

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