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В Черниговской области уничтожены склад боеприпасов оккупантов и более 10 машин с топливом

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  • 16.03.2022, 23:22
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В Черниговской области уничтожены склад боеприпасов оккупантов и более 10 машин с топливом

Фотофакт.

В Черниговской области ВСУ уничтожили склад боеприпасов и более 10 топливозаправщиков российских оккупантов. Об этом сообщает Оперативное командование "Север".

"Рубрика "было — стало". Склад боеприпасов и более 10 топливозаправщиков орков в Черниговской области встретился с мастерами ландшафтного дизайна. Наша артиллерия работает кучно и красиво", – сказано в сообщении.

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