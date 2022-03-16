В Черниговской области уничтожены склад боеприпасов оккупантов и более 10 машин с топливом

В Черниговской области уничтожены склад боеприпасов оккупантов и более 10 машин с топливом1
- 16.03.2022, 23:22
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Фотофакт.
В Черниговской области ВСУ уничтожили склад боеприпасов и более 10 топливозаправщиков российских оккупантов. Об этом сообщает Оперативное командование "Север".
"Рубрика "было — стало". Склад боеприпасов и более 10 топливозаправщиков орков в Черниговской области встретился с мастерами ландшафтного дизайна. Наша артиллерия работает кучно и красиво", – сказано в сообщении.