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Королевская семья Бельгии предоставит убежище трем семьям украинских беженцев

  • 17.03.2022, 0:08
  • 1,256
Королевская семья Бельгии предоставит убежище трем семьям украинских беженцев

Королевская пара хочет подать пример бельгийскому народу.

Король Филипп и королева Матильда решили предоставить убежище украинским беженцам.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает RTBF со ссылкой на данные королевского дворца Бельгии.

Королевская пара предоставит две квартиры, в которых смогут разместиться три семьи беженцев.

Эти дома королевский благотворительный фонд готовил для проживания бельгийских семей с низким уровнем доходов.

Таким образом, королевская пара хочет подать пример бельгийскому народу.

По оценкам Международной организации по миграции, количество украинцев, выехавших из страны с начала полномасштабной войны, достигло 3 млн человек.

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