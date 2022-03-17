Канада закрыла воздушное пространство для белорусских самолетов 1 17.03.2022, 8:06

1,802

Ранее Канада это было сделано в отношении самолетов Российской Федерации.

Канада поддержала санкции против режима в Беларуси за помощь России в агрессии против Украины, и закрыла доступ к своему воздушному пространству для белорусских самолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства транспорта Канады в Twitter.

"В рамках комплекса экономических мер против прямых сторонников Российской Федерации и ее вторжения в Украину мы закрыли территориальное воздушное пространство Канады для белорусских авиаперевозчиков и самолетов", - говорится в сообщении.

Ранее Канада закрыла воздушное пространство для самолетов Российской Федерации. Запрет вступил в силу с 27 февраля 2022 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».