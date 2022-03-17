В Борисполе 11-летний мальчик пришел ночью к военным, чтобы защищать Украину 3 17.03.2022, 8:11

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Появилось фото юного добровольца.

В Борисполе в Киевской области 11-летний мальчик Максим ночью пришел записываться добровольцем, чтобы защищать Украину от российской агрессии.

Об этом сообщил телеканал ТРС Борисполь в Facebook со ссылкой на добровольца Алексея Ковтуна, передает nv.ua.

«Юного воина напоили, накормили, вручили подарки... Показали наш быт, дали потрогать автомат. Сфотографировали с бойцами. Чтобы он был спокоен – записали в добровольцы, обменялись контактами. Попросили его нарисовать нам рисунок... Он был сначала немного расстроен, что мы не взяли его к себе на службу. Позже, конечно, успокоился", - рассказал Ковтун.

Мальчика передали маме.

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