Самый болезненный удар для Путина 4 Иван Яковина, «Новое время»

17.03.2022, 8:17

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Иван Яковина

Как глава Кремля оказался загнан в угол и что он сделает дальше.

На днях произошло действительно важное событие.

Россия запросила военную и экономическую помощь у Китая, об этом сейчас пишут все СМИ. Цитирую Медузу: «Россия запрашивает у Китая военную технику и другую помощь с самого начала войны с Украиной. Источники FT сказали, что у России к середине третьей недели войны заканчиваются некоторые виды вооружений.

NYT отмечает, что, по словам одного из источников в правительстве США, Россия также попросила Китай о дополнительной экономической помощи, чтобы противостоять последствиям экономических санкций.

Китай уже назвал эти данные дезинформацией, что является очень плохим сигналом для России. Это означает, что помогать ей Китай не будет. По крайней мере, он точно не решится делать это открыто и в существенных масштабах.

Тут надо вспомнить, что согласно официальной внешнеполитической доктрине Китая, у этой страны нет союзников, только хорошие или не очень партнеры. Китай официально ни с кем не дружит, никому не доверяет и никого не защищает. Вписываться за Владимира Путина, который сейчас на грани полного краха, Китай точно не будет. Падающего — толкни! Вот такой принцип исповедывают китайцы. Ну, толкать не станут, но и спасать не будут.

Кроме того, тут есть еще один фактор — США:

«Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан собирается 14 марта встретиться в Риме с китайским дипломатом Ян Цзечи. По данным источников FT, Салливан намерен предупредить Китай, что любые попытки помочь России в войне или уходе от санкций будут иметь последствия».

Американские товарищи ясно дают понять Пекину, что он встанет на крайне скользкую дорожку, если решит помочь Путину выбраться из нынешней ситуации.

Китайским банкам остро необходима ликвидность из-за границы, китайской экономике — западные инвестиции и технологии. США могут у КНР все это отобрать, причем на законных основаниях. Поэтому рисковать собственной безопасностью и развитием ради сохранения умирающего режима Путина Китай не станет.

Боюсь, что российский президент, который долгое время жил в вымышленном мире своих побед, достижений и невероятных успехов, все-таки столкнулся с безжалостной реальностью, и вокруг не осталось человека, способного ему как-то помочь.

Обращение к Китаю было последней его надеждой, но и оно не дало плодов.

Ну а само это обращение, по сути дела, — признание поражения в войне против Украины, а также объявление полного банкротства режима Владимира Путина. Банкротства не только экономического и военного, но и идеологического, административного, социального и цивилизационного.

И вот сейчас я коротко расскажу, как же так вышло и что будет дальше.

Обращение к Китаю было последней его надеждой, но и оно не дало плодов

Главной проблемой и главной бедой Владимира Путина оказалось то, что он сам считал своей главной силой и преимуществом — жесткая вертикаль власти. Иными словами, авторитарный полицейский режим с опорой на силовиков.

Существующая в России политическая система самая из себя автоматически порождает громадную коррупцию. ФСБшники, ФСОшники, прокуроры и прочие менты считают своим абсолютным правом доить коммерсантов и бизнес. В России это даже не обсуждается — это нормально.

Но на определенном этапе они пошли дальше и стали точно так же доить государство, госбюджеты. Высасывать из них все, что только можно. Режим это не только позволял, но и приветствовал. Благодаря такой схеме работы силовики были все время сыты и довольны, а на каждого из них был компромат на случай, если понадобится завести уголовное дело.

Власть контролировала всех и каждого из силовиков не только пряником, но и кнутом. Идеальная схема. Силовики контролируют Россию, власть контролирует силовиков.

Тотальная коррумпированность правящего силового класса — это одна сторона дела. Вторая сторона — субординация и чинопочитание. В жесткой иерархической системе власти, построенной на смеси воинских уставов и криминальных понятий, возражения и острые дискуссии не приветствуются. Наоборот. Любое слово, которое не понравится начальнику, наказуемо. Более того, подчиненные стараются всеми силами докладывать начальству только хорошие новости, только то, что он хочет услышать и будет рад узнать.

За плохие новости — о недостатках, о неудачах, о просчетах — начальство может наказать, выгнать с работы и найти нового человека, поэтому все плохое скрывается — от самого мелкого уровня и аж до президента. Именно поэтому складывается закономерность: чем выше человек находится по административной лестнице, тем меньше он осведомлен о реальном положении вещей.

Он совершенно уверен, что в его епархии все замечательно, что никаких проблем нет вообще, что все отлажено и настроено идеально, что система работает как часы.

Хотя в реальности дела обстоят гораздо хуже, а иногда — с точностью до наоборот.

То есть двумя главными опорами, двумя ногами режима Путина стали коррупция и тотальное вранье. До какого-то времени внутри России все это плюс-минус работало за счет искусной телепропаганды, маскирующей действительность.

Но столкновение с настоящей действительностью нанесло по системе удар чудовищной силы. Именно его сейчас ощущают Владимир Путин вместе со своими ближайшими боярами-силовиками.

Как мы узнали на этой неделе, полностью облажалось Пятое управление ФСБ, занимавшееся Украиной. Это управление должно было сформировать в Украине огромную агентурную сеть, разжечь пророссийские настроения и сделать все возможное для дискредитации власти и установления хаоса.

Однако в реальности сотрудники этого управления украли около $5 млрд, выделенных на эти цели. Но в своих отчетах они годами писали, что население Украины мечтает присоединиться к России, что в каждом украинском учреждении полно российских агентов, что армия не существует, а люди ненавидят захвативших власть нацистов.

То есть, в полном соответствии с описанной мною схемой, силовики разворовывали бюджеты и докладывали наверх, что все идет хорошо, что Украина полностью готова к захвату.

Почему они так говорили? Да потому, что были уверены, что никто никогда не будет на Украину нападать, чтобы проверить справедливость их докладов, можно спокойно писать то, что начальство в Кремле хочет прочитать, и мешками воровать деньги из бюджета.

Поэтому Путин и его люди пришли в настоящий шок, когда увидели, что жители Украины встречают их не цветами и пирогами, а пулями и гранатами. Это первая история неэффективности работы российской системы и неадекватности ее оценок. Политическая разведка была полностью провалена.

Вторая история — это, конечно, военная разведка и Министерство обороны РФ в целом.

Сергей Шойгу за годы управления российским военным ведомством стал долларовым мультимиллионером, награбив из бюджета больше денег, чем любой военный министр в истории человечества.

Но он оказался умнее, чем его предшественники: для обеспечения своей деятельности он создал гигантскую пиар-машину, которая кормила население России и Владимира Путина лично сказками, мультфильмами, баснями, роликами и текстами о том, что армия России — сильная, мобильная непобедимая, полностью обеспеченная всем необходимым и оснащенная лучшей техникой в мире.

Для показухи в РФ действительно было создано несколько подразделений постоянной готовности, которые ходили на парады, участвовали в съемках пропагандистских роликов и иногда участвовали в каких-то операциях за границей.

Но вся остальная армия осталась бедной, голодной, немытой, неумелой и неповоротливой. На уровне 1985 года, но только со старой ржавой техникой, без современной связи и системы управления.

Я думаю, Шойгу тоже был уверен, что никакой большой войны уже не будет, поэтому можно воровать деньги, показывать мультики и докладывать о том, что все идет отлично. Он так и делал, и не без успеха — все и, правда, думали, что армия РФ очень сильная.

Но сейчас весь мир увидел тощих, голодных и чумазых солдат, которые не понимают, где оказались, и добывают пропитание мародерством. Видят командиров, которые просто не умеют управлять войсками. Видят старые брошенные танки и грады, которые стоят без топлива из-за неумелой логистики.

За две недели миф о непобедимости российской армии полностью рассыпался.

То же касается и оценок возможностей украинской армии. В Москве все рассчитывали на легкую прогулку без потерь и поражений, а получили максимально жестокое сопротивление и гигантские потери, каких не было ни в Афганистане, ни в Чечне.

Генералы пытаются скрыть эти потери, но получается так себе. Население России в том, что касается потерь, уже больше верит заявлениям Зеленского, чем Путина.

То есть ФСБ кормило Кремль неадекватной информацией об Украине, а Минобороны — о своей и об украинской армии.

Примерно та же история случилась с экономикой.

Экономический блок правительства России уже несколько лет готовился к западным санкциям. Минфин и Центральный банк проводили стресс-тесты на тему: что будет, если США и ЕС введут против нас санкции.

Ну и ответ был примерно таким: не без труда, но переживем. Для этого правительство и ЦБ активно копили ресурсы и резервы. Говорить, что будет тотальная катастрофа, никто не хотел, чтобы не остаться без работы.

Но никто из них не мог себе даже представить, что Путин готовит Россию к войне против Украины. Но когда война пришла, и Запад заморозил почти все резервы и ввел такие санкции, что Россия в течение трех недель оказалась отрезана от мира, оказалась на грани дефолта и тотального экономического коллапса, гиперинфляции, дикой безработицы, нехватки товаров и просто голода.

Российскую экономику готовились лечить от насморка, а ее переехало бульдозером. Но и тут дали о себе знать нежелание сообщать начальству плохие новости и тотальная коррупция. Путин и Россия оказались абсолютно не готовы к западным санкциям.

Но и это еще не все.

Оказавшись в сложнейшем положении, Россия начала искать себе по миру союзников и помощников, чтобы не оказаться в полной изоляции.

Но таковых уже не осталось. Есть Лукашенко, но он — вассал, шестерка, а не союзник. Он отказывается участвовать в нападении на Украину и вообще в любой момент может предать, соскочить и переметнуться на сторону Запада, если там ему гарантируют безопасность и сохранение власти.

Все рассказы Сергея «скучное лицо» Лаврова и его осипшей пресс-атташе Марии Захаровой о том, что у России множество друзей по всему миру, оказались липой. От России шарахаются даже самые несчастные африканские государства, которые понимают, что лучше уж вести дела с Западом, чем со страной, где нет ни правил, ни законов, ни морали, ни экономики и здравого смысла.

Но самое главное и самое неприятное для них — это отказ Китая помогать России технологиями, деньгами и уж тем более — военными поставками.

Это максимально болезненный удар по российскому президенту. Он окучивал Китай десятилетиями, он подарил Китаю значительный кусок территории России, он проложил в Китай крайне невыгодный для России газопровод, но все это оказалось бесполезно.

В момент наибольшей опасности для Кремля, Китай предлагает лишь моральную поддержку, давая понять, что Запад для него намного важнее, чем Россия.

Лавров, как ФСБ, как Шойгу и экономический блок правительства России, на поверку оказался абсолютно бесполезным. Он и его деятельность тоже не прошли столкновения с реальностью. Годами он рассказывал Путину в уши сказки о том, что Китай — это союзник и стратегический партнер. Но в действительности китайцы оказались партнерами США и Европы, а не агрессивной и смертельно больной недоимперии.

И вот тут мы получаем интересную и потенциально опасную ситуацию. Владимир Путин оказался в положении загнанной в угол крысы.

В своих оценках Украины он оказался полностью не прав. Его армия оказалась разворована и слаба, а армия Украины — мотивирована и сильна.

Экономика России из-за войны и санкций схлопывается на глазах: резервов нет, денег нет, импортозамещение не работает. Из России начался настоящий исход интеллектуалов и специалистов, умеющих делать хоть что-то.

Страны, которые клялись в дружбе, включая Китай, от России отвернулись и не помогают. Даже Лукашенко, плотно сидящий на крючке, пытается с него соскочить и не хочет помогать войсками.

Ну и главное: не сегодня — завтра война будет проиграна, так как людей и оружия у Путина уже не хватает.

Футуролог Фрэнсис Фукуяма говорит, что российское военное поражение неминуемо, и Путин его не переживет. Его поражение и, вероятно, гибель, дадут новый импульс развитию либеральной демократии по всему миру, остановят расцвет мирового популизма и вернут нашу планету на путь дальнейшей демократизации и процветания.

Цитата: «Поражение России сделает возможным „новое рождение свободы“ и избавит нас от волнений по поводу упадка глобальной демократии. Дух 1989 года будет жить благодаря кучке отважных украинцев».

Согласно этим данным, оказавшись перед перспективой неминуемого поражения, Путин займется ядерным шантажом. Сначала он обвинит Запад в развязывании третьей мировой войны против России. Он скажет, что «война — это не только боевые действия на поле боя, это комплекс агрессивных действий, направленных на причинение прямого ущерба противнику. И действия Запада де-факто развязали мировую войну».

Потом скажет, что «на любой акт агрессии Россия может отвечать любым набором средств, доступным при военном противостоянии». Имеется в виду ядерное оружие, конечно.

Ну а следом будет ультиматум: «Путин готов смириться с тем, что Запад уже сделал, но только в том случае, если в течение 24 часов будут отозваны санкции, прекратится любая помощь Украине и НАТО даст гарантии нерасширения. В противном случае у России не будет выбора, как принять войну и ответить всеми доступными способами».

Тут важно отметить: Осечкин сам говорит, что информация от этого источника бывает спорной, ее обязательно надо перепроверить. Цитата: «Мы сохраним этот текст и сопоставим его с тем, что последует далее от официальных рупоров в Москве».

В принципе, это разумно. Я поддерживаю такой подход. Но все-таки хочу сказать одну вещь. В свете последних заявлений и действий Владимира Путина, а также той ситуации, в которой он оказался, я лично не считаю вариант с ядерным шантажом всей нашей планеты таким уж нереалистичным. Думаю, что загнанный в угол Путин может на него пойти.

Хотя, конечно, я все-таки надеюсь на реализацию сценария, описанного Фрэнсисом Фукуямой.

Иван Яковина, «Новое время»

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