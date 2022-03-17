«Такое ощущение, что дядька Вовка хочет, чтобы нас «порвали» 7 17.03.2022, 9:28

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Оккупанты рассказали о своих огромных потерях в Украине.

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал видео, в котором российские солдаты рассказывают о своих огромных потерях.

«Нас из батальона осталось человек 20. Пацанов жалко.Пацанов дох*ра потеряли. Внатуре дох*ра», - говорят военные РФ.

Оккупанты также жалуются на «дядьку Вовку», который отправляет их в «самую ж...пу» и хочет, чтобы их всех «порвали».

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