«Такое ощущение, что дядька Вовка хочет, чтобы нас «порвали»7
- 17.03.2022, 9:28
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Оккупанты рассказали о своих огромных потерях в Украине.
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал видео, в котором российские солдаты рассказывают о своих огромных потерях.
«Нас из батальона осталось человек 20. Пацанов жалко.Пацанов дох*ра потеряли. Внатуре дох*ра», - говорят военные РФ.
Оккупанты также жалуются на «дядьку Вовку», который отправляет их в «самую ж...пу» и хочет, чтобы их всех «порвали».