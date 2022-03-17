Борис Джонсон: Путин совершает преступления на уровне Третьего рейха 9 17.03.2022, 9:44

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Борис Джонсон

Хозяин Кремля понятия не имел, с чем он столкнется, если развяжет войну с Украиной.

«В одном важном смысле Путин уже потерпел неудачу», — заявил в интервью политическому редактору BBC Лоре Кунсберг премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Джонсон указал, что хозяин Кремля совершенно «не понимал, с чем он столкнется, когда введет свои войска в Украину», и никак не рассчитывал на такое упорное сопротивление.

Он указал, что Путин совершает военные преступления на уровне, которого Европа не видела «со времен Третьего рейха, со времен Второй мировой войны».

Джонсон сказал, что Великобритания хочет сделать больше и чувствует «отчаяние украинцев».

«Путину нужно осознать, что сейчас он не может добиться успеха», — добавил британский премьер.

«Он не сможет сокрушить и завоевать Украину, потому что они показали свой несгибаемый дух. Так что… он должен уйти оттуда. Вместе со своими танками и броней».

«И должно быть решение, которое уважает волю украинского народа. И Великобритания поддержит это решение», — добавил Джонсон.

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