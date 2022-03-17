Украинские компании готовятся к порезке российских танков на металлолом 14 17.03.2022, 10:06

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Нерабочую военную технику оккупантов может сдать любое физлицо и получить за это деньги.

Украинская ассоциация вторичных металлов изучает мировой опыт для переработки военной техники на металлолом.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мировой опыт переработки военной техники. Мы уже изучаем технологии переработки, которые будут представлены членам и партнерам ассоциации", – говорится в сообщении ассоциации.

Глава правления ломоперерабатывающего предприятия "Интерпайп Втормет" Валентин Макаренко рассказал, что в Украине наблюдался дефицит металлолома, но в настоящее время его добавилось.

"Мы его переделаем. Это нужный нам продукт", – сказал Макаренко.

При этом он уточнил, что металлоломом является только непригодная для использования техника.

"Исправная рабочая техника в виде танка, БТР или другой техники – это военный трофей", – заявил эксперт.

Макаренко напомнил, что нерабочую военную технику может сдать на металлолом любое физлицо и получить деньги. До войны такой лом стоил 9 тыс гривен за тонну.

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