Мечтал о блицкриге, но закончил жизнь на эшафоте 2 17.03.2022, 10:22

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Истрия о диктаторе, ввергшем свою страну в войну.

23 декабря 1948 года в Японии был повешен Хидэки Тодзё, один из руководителей Японии во время Второй мировой войны — международный трибунал признал его виновным в развязывании войн, нарушении международного права и бесчеловечном обращении с военнопленными. Рассказываем, как он пришел к власти, какую проводил политику, почему сопротивлялся договоренностям с американками и почему был свернут, пишет zerkalo.io.

Революция Мэйдзи

Историю Японии можно смело разделить на два периода. Рубеж между ними — 1868 год.

Еще в первой половине ХVII века Япония избрала политику «закрытых дверей» или самоизоляции. Связь с остальным миром была минимальной: раз в год голландские купцы вели торговлю в гавани Нагасаки. Покидать страну местным жителям запрещалось под страхом смерти. Все это время Японией правили сегуны (полководцы) из рода Токугава, функции императора являлись символичными.

Но в середине ХIХ века в японские двери невежливо постучали: в 1854-м американская эскадра пришвартовалась в бухте города Эдо (теперь Токио) и под угрозой применения силы заставила Японию заключить с США договор. По нему два порта открыли для торговли с американцами, которые могли построить там свои консульства. США предоставлялся режим наибольшего благоприятствования в торговле.

С изоляционизмом было покончено. Возник вопрос, что делать дальше. Японцы решили вернуть власть императору и использовать новейшие западные достижения, не отказываясь от своих традиций и ценностей. Эти события, начавшиеся в 1868-м, получили название Реставрация Мэйдзи (или Революция Мэйдзи). Дословно «мэйдзи» переводится как просвещенное правление, это был девиз императора Муцухито, пришедшего к власти.

Комплекс реформ в разных сферах жизни за двадцать лет превратил отсталую аграрную страну в одно из ведущих государств мира. Япония стала унитарным государством (до этого существовало деление на княжества). Была утверждена единая денежная система, стала развивать промышленность, построили первую железную дорогу, ввели всеобщее начальное образование, а также всеобщую воинскую повинность, позволившую сформировать боеспособную армию. Началось строительство флота.

Фактически Япония прыгнула из условного средневековья в современность. При этом она — едва ли не единственная из азиатских стран — избежала статуса колонии или полуколонии. В 1890-м Япония — вторая азиатская страна после Османской империи — приняла конституцию. В ней шла речь о всеобщем избирательном праве, о правах и свободах подданных. Правда, полномочия парламента были относительно небольшие, верховная власть оставалась у императора. Как бы то ни было, принятие конституции стало шагом вперед, но все же положения этого документа не смогли помешать в будущем установить военно-бюрократическую диктатуру.

Первые шаги «японского тигра»

Одним из символов этой диктатуры стал Хидэки Тодзё (в некоторых книгах его фамилия также звучит как Тодзио), родившийся в 1884 году в Токио в семье самураев. Формально к тому времени сословную систему отменили: по ней общество делилось на купцов, ремесленников, крестьян и самураев, а дети чаще всего наследовали отцам в их делах. Но сила традиций была слишком велика, чтобы отказаться от нее в одно мгновение. Тем более, что отец Хидэки стал армейским офицером. Поэтому и будущий диктатор поступил в кадетский корпус.

На глазах мальчика, а затем подростка модернизированная японская армия начала вмешиваться в дела соседних государств, действуя как агрессор с позиции силы. Она напала на Китай (1894−1895), затем воевала с Россией (1904−1905). В такой политике не было ничего необычного: шел колониальный передел мира, и любая сильная страна боролась за территории, рынки сбыта и т.д. Но Япония немного опоздала к «дележке пирога»: западноевропейские страны начали его раньше. В итоге они надавили на Токио и заставили его — по итогам конфликта с Китаем — ограничиться лишь контрибуцией. Пришлось пойти на уступки и при подписании мирного договора с Россией: у страны восходящего солнца не было ресурсов для продолжения войны.

С политической точки зрения Япония все больше расширяла свое влияние в регионе. Например, Россия признала Корею сферой японского влияния, что позволило Токио оккупировать полуостров. Но общество накачивалось шовинистической пропагандой, поэтому даже после полууспехов воспринимало себя обманутым. Переговоры с Россией шли в США, посредником выступал президент этой страны Теодор Рузвельт. Поэтому у молодого Хидэки, который в 1905-м окончил Военную академию императорской армии и получил звание лейтенанта — туда как раз принимали выпускников кадетских корпусов — осталась стойкая нелюбовь к американцам.

Спустя четыре года он женился — в браке родились трое сыновей и четверо дочерей. Впрочем мужчина практически не участвовал в их воспитании, перепоручив все это жене. Холодный, лишенный чувства юмора, Тодзё считал главным хобби работу, поэтому неуклонно продвигался вверх по карьерной лестнице. В 1915-м он окончил еще один вуз — Высшую военную академию императорской армии. Там готовили высокопоставленных военных. Всего из этих стен, кроме Хидэки, вышло четыре премьер-министра страны. Один из них, принц Нарухико, представлявший японскую императорскую семью, выпустился из Высшей академии за год до Тодзё, что обеспечивало последнему знакомства среди элиты страны. Кстати, одним из выпускников этого заведения — правда, он закончил его намного раньше — был знаменитый генерал Танака. О нем мы расскажем чуть позже.

«Кодоха» и «Тосэйха»

Учеба в Высшей военной академии открыла Хидэки путь за границу. Он некоторое время служил в Сибири в составе японского экспедиционного корпуса (во время Гражданской войны), являлся японским военным атташе в Германии и Швейцарии (1919−1922), по дороге домой побывал в США.

С 1922-го подполковник Тодзё преподавал в Высшей военной академии императорской армии Японии, одновременно работая в Генштабе.

Пять лет спустя премьер-министром Японии стал упомянутый ранее генерал Танака Гиити. В 1927-м он якобы представил императору Хирохито «меморандум Танаки» — документ, в котором расписывалась стратегия завоевания мира. Для покорения Китая предлагалось захватить Маньчжурию (историческую область на северо-востоке современной «Поднебесной») и Монголию. Для завоевания мира — захватить Китай, тогда другие страны региона капитулируют перед Японией. Пишем «якобы», поскольку оригинал этого документа так и не обнаружили, скорее всего, он являлся фальшивкой.

Но тогда в его существование поверили, ведь внешняя политика страны была соответствующей. В начале 1930-х Япония вторглась в Маньчжурию. Китай обратился в Лигу Наций (предшественницу ООН). В ответ официальный Токио заявил, что не имеет никаких территориальных претензий в этом регионе и лишь очистит Маньчжурию от коммунистов, после чего оперативно выведет войска. Разумеется, этого не произошло. В 1932-м было создано марионеточное государство Маньчжоу-го, находящееся под полным контролем Токио. В ответ Японию исключили из Лиги Наций, но никаких санкций не ввели, и ее действия остались безнаказанными.

Целью Японии было завоевание жизненного пространства в Азии — и местные элиты спорили лишь о методах достижения желаемого. Генерал Садао Араки стал создателем политического течения «Кодоха». Его мечтой была Япония до революции Мэйдзи. Поэтому Араки стремился с помощью государственного переворота вернуться к «исконным ценностям»: власти императора при ориентации на военных. Если говорить об идеологии, то генерал пытался объединить самурайский кодекс воина «бусидо» с идеями европейского фашизма. Во внешней политике он стремился к войне против СССР.

Араки были не нужны политические партии и парламент. С последним положением были согласны и шесть генералов (в том числе, и Хидэки Тодзё), образовавшие политическое течение «Тосэйха». Но в остальных вопросах они являлись противниками. «Тосэйха» выступала за модернизацию армии, поддерживая в этом курс, заложенный в 1868-м. Ее лидеры настаивали на сотрудничестве с дзайбацу (финансовыми конгломератами), против чего выступала «Кодоха». Также генералы не считали необходимым нападать на Союз и делали ставку на укрепление обороны. Свой курс они планировали реализовывать через реформы, сохраняя существующую политическую систему.

В 1936-м «Кодоха» приняла участие в попытке государственного переворота, организованного младшими армейскими офицерами. На тот момент Тодзё — после работы в министерстве армии и Генеральном штабе — являлся начальником управления безопасности Квантунской армии в звании генерал-лейтенанта.

Путч провалился. Лепту в это внес и Тодзё, приказавший арестовать всех офицеров армии, подозреваемых в поддержке переворота. В стране начались репрессии. Представители «Тосэйхи» укрепили свое положение. В следующем году Хидэки стал начальником штаба армии. В этом качестве он одной из операций в Маньчжурии — это оказался единственный непосредственный боевой опыт генерала.

В 1938-м Тодзё отозвали в Токио, где он занял одну из должностей в военном ведомстве, а два года спустя стал министром обороны.

Япония на пути ко Второй мировой

К тому времени страна на всех порах шла к участию в во Второй мировой. Она ввязалась в конфликт с Китаем, в том же 1940-м подписала Тройственный пакт с нацистской Германией и фашистской Италией, направленный в первую очередь против США (за четыре года до этого страна восходящего солнца подписывала Антикоминтерновский пакт, направленный против СССР).

В 1938-м на тот момент премьер-министр Фумимаро Коноэ разработал закон «О национальной мобилизации», предусматривавший государственный контроль над гражданскими организациями, ценами и национализацию частных СМИ. Правительство получило неограниченный бюджет для военных нужд. Он же спустя два года создал Ассоциацию содействию имперскому правлению (известна также как Ассоциация помощи трону) — военную организацию, представляющую собой аналог правящей партии.

Но даже Коноэ не хотел воевать с США. Последняя требовала вывести войска из Китая и Индокитая (полуостров на юго-востоке Азии). Премьер был готов согласиться, но Тодзё выступал категорически против.

В середине октября 1941 года Коноэ ушел в отставку, через несколько дней Тодзё занял его место. Он утвердил план нападения на Перл-Харбор — базу США в Тихом океане. Между тем переговоры с американцами продолжались. 26 ноября были озвучены финальные предложения: японские войска выводятся из Индокитая и Китая, Япония выходит из Тройственного пакта. Но Маньчжоу-го остается под их контролем.

Но Тодзё воспринял предложение как ультиматум и утвердил атаку на базу Перл-Харбор, расположенную на Гавайях. Неожиданное нападение произошло 7 декабря. В тот день (точнее, в Японии уже было 8 декабря) Тодзё выступил по японскому радио и объявил, что его страна находится в состоянии войны с Соединенными Штатами.

Свой выбор этот политик, получивший прозвище «бритва» — за способность быстро принимать решения — сделал. Но последствия не просчитал.

Тем временем его войска расправлялись с американской авиацией (188 самолетов было уничтожено, 159 — сильно повреждено). Но на тот момент на базе отсутствовали американские авианосцы. Удар не затронул ремонтные мастерские, запасы нефти и подводные лодки. А большинство поврежденных кораблей позже удалось восстановить.

Премьер и руководитель нескольких министерств в одном лице

Впрочем, на тот момент Тихоокеанский флот США оказался нейтрализован, а Япония развернула свое наступление. Ее войска атаковали во всем регионе. Они заняли Сингапур, Гонконг, Филиппины, современные Индонезию, Мьянму и Новую Гвинею.

Тодзё находился на пике популярности. Кроме должности премьера он параллельно в разное время являлся министром внутренних дел, иностранных дел, образования, а также торговли и промышленности. При этом он все это время оставался военным министром, а также некоторое время возглавлял Генеральный штаб.

Он не был типичным диктатором, как Гитлер или Муссолини. В стране не существовало его «культа личности», Тодзё был готов исполнять волю императора. Но все же он сконцентрировал в своих руках огромную власть и полностью контролировал внутреннюю жизнь страны, причем делал это отнюдь не демократическим путем.

Например, в 1942-м в стране прошли выборы в парламент. Но Ассоциация содействию имперскому правлению, о которой шла речь выше, рекомендовала депутатов для избрания. Возглавлял ее именно премьер. Специально подобранные ей кадры составили большую часть парламента. Вскоре оставшиеся к тому времени политические организации самораспустились.

МВД, которое возглавлял политик, боролось и с политически неблагонадежными.

Кроме того Тодзё нес ответственность за преступления, совершаемые японской армией. В материалах Токийского трибунала (о нем ниже) отмечалось, что он, как премьер и военный министр, нес ответственность за военнопленных и гражданских лиц, интернированных во время войны. Но «не предпринял адекватных шагов для наказания правонарушителей и предотвращения совершения подобных правонарушений в будущем».

Например, в 1942 году на территории Филиппин состоялся страшный Батаанский марш смерти — военнопленных гнали по дороге в 97 км, убивали, не давали пить и т.д.

— Его отношение к Батаанскому маршу смерти дает ключ к его поведению по отношению к пленникам. В 1942 году он кое-что знал об условиях этого марша и о том, что многие заключенные погибли в результате этих условий. Он не требовал отчета об инциденте. В 1943 году, находясь на Филиппинах, он поверхностно навел справки о марше, но не предпринял никаких действий. Никто не был наказан, — отмечалось в обвинительном заключении.

На Токийском трибунале приводился еще один пример: Тодзё посоветовал использовать военнопленных при строительстве Бирма-Сиамской железной дороги.

— Он не принял надлежащих мер по размещению заключенных и предоставлению им пищи, а также по уходу за теми, кто заболел в этом суровом климате.

Премьер отправил на строительство одного офицера, чтобы тот провел расследование. Но под суд за жестокое обращение с заключенными попал лишь один человек. Условия остальных не улучшились, болезни и голод продолжали убивать заключенных до завершения строительства.

Кроме того во время японской оккупации активно создавались сети «женщин для утех»: фактически их насильно заставляли заниматься проституцией.

Как бы то ни было, эйфория от японских успехов продолжалось недолго. Уже в апреле 1942-го американцы организовали «рейд Дулиттла» — 16 самолетов под командованием подполковника Джеймса Дулиттла бомбили Японии (этот эпизод вошел в фильм «Перл- Харбор»). Это был скорее символический налет. Но уже в июне 1942-го в битве у атолла Мидуэй японцы потерпели сокрушительное поражение. Они потеряли четыре тяжелых авианосца, один тяжелый крейсер, более двухсот боевых самолетов палубной авиации — а вместе с ним и инициативу в войне, перейдя к обороне.

Тодзё пытался переломить ситуацию. Он делал попытки договориться с Китаем, но потерпел неудачу. Пытаясь переманить на свою сторону британские колонии, он добился провозглашения независимости Бирмы и Филиппин. Но эти страны остались под жестким контролем японской армии, а их экономика работала на нужды Токио. Провалилось и вторжение японцев в Индию — местное население не поддержало их, и большинство солдат корпуса погибли.

Наиболее унизительным поражением стала битва при Сайпане (июнь-июль 1944 года). Во время схватки за этот остров американцы разгромили одну из дивизий японской армии. Страна восходящего солнца потеряла не менее 29 тысяч человек. Из них более 5 тысяч покончили с собой. Поражение сильно ударило по духу японцев. Добавим, что этот остров находился в 2,1 тысяче км от основной территории страны, которая в результате поражения оказалась в пределах досягаемости американских тяжелых бомбардировщиков.

В тот момент Тодзё являлся премьером, военным министром и главой Генштаба. Из него сделали «козла отпущения», от него отвернулся император. Диктатор еще пытался сформировать правительство в другом составе. Но его заставили подать в отставку.

Впрочем, Тодзё окончательно не впал в немилость и остался членом Тайного совета — влиятельного законосовещательного органа при императоре.

Арест, суд, казнь

Япония сопротивлялась еще год. Но успехи американцев, вступление в войну с Японией СССР и атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки завершили дело. 2 сентября страна восходящего солнца капитулировала. 11 сентября оккупационная администрация союзников в Японии отдала приказ об аресте японских военных преступников. Среди них был, разумеется, и Тодзё: большинство людей, на которых были выписаны ордера на аресты, являлись членами его правительства.

Когда американские солдаты окружили его дом, Хидэки попытался застрелиться, но неудачно. Его вылечили и отправили в тюрьму, где находились и другие военные преступники. Союзники создали Международный военный трибунал для Дальнего Востока наподобие Нюрнгбергского, судившего нацистов.

Трибунал вошел в историю как Токийский процесс. Всех подсудимых — 29 человек — обвиняли в развязывании войн и нарушение международного права.

Судебный процесс продолжался более двух с половиной лет. Двое обвиняемых за это время умерли своей смертью, одного признали невменяемым. Еще один человек (также как и Ходзё — бывший премьер) покончил жизнь самоубийством перед арестом. Из остальных шестнадцать приговорили к пожизненному заключению, семеро — в том числе и Ходзё — к смертной казни, двое получили разных сроки.

Из тех, кто получил пожизненное заключение, в тюрьме умерли трое. Остальные вышли на свободу в середине 1950-х.

Процитируем заключения Токийского трибунала. Как отмечали обвинители, Ходзё «планировал и готовил нападение на СССР; он рекомендовал дальнейшее наступление на Китай, чтобы избавить японскую армию от беспокойства за свой тыл в случае предполагаемого нападения на СССР; (…) никогда после этого он не отказывался от намерения начать такую атаку, если представится благоприятный случай».

Обвинители констатировали, что его деятельность на посту премьера представляла собой «последовательные шаги», с помощью которых руководство Японии «планировало и вело агрессивные войны против соседей». Тодзё признали «главным в разработке планов и в ведении войн». «Он защищал и продвигал эти цели с умением, решимостью и настойчивостью. (…). Он несет главную ответственность за преступные нападения Японии на своих соседей. На этом процессе он защищался (…), утверждая, что они были законными мерами самообороны. (…). Это совершенно необоснованно, — констатировалось в обвинении.

Необходимо сказать, что приговор трибунала нельзя считать абсолютно беспристрастным. Американцы сознательно вывели из круга обвиняемых императора Хирохито и других членов императорской семьи. В этом был циничный расчет: они планировали в стране реформы. Чтобы те проходили гладко, им нужен был император, которому тысячи японцев поклонялись как божеству. Поэтому, условно говоря, Тодзё ответил как за свои, так и за их грехи.

Впрочем, сделанного им хватало для смертной казни. 12 ноября 1948 года Тодзё к ней приговорили приговорили. В последнем слове он признал свою вину, извинился за зверства японских военных и призвал американцев проявить сочувствие к японцам. Приговор привели в исполнение 23 декабря того же года. Тело кремировали, а прах развеяли над Тихим океаном.

Его внучка Юко стала ультранационалистическим политиком, пыталась баллотироваться в парламент. Она отрицала военные преступления своей страны во время Второй мировой войны, заявляла, что «Япония не вела агрессивной войны. Он сражался в целях самообороны». «Наших детей неправильно учили, что их предки творили зло, что их страна зла. Мы должны вернуть этим детям их гордость и уверенность», — добавляла она.

Пройти в парламент у Юко не вышло.

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