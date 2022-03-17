В Хорватии арестовали мега-яхту «кума Путина» Медведчука

В Хорватии арестовали мега-яхту «кума Путина» Медведчука4
- 17.03.2022, 10:25
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Ежегодные расходы на содержание судна и путешествия оцениваются в $20 миллионов.
Яхту кума Владимира Путина и лидера партии ОПЗЖ Виктора Медведчука арестовали в Хорватии.
Хорватская полиция арестовала мега-яхту Royal Romance, которая находилась в порту Риеки.
Об этом пишет хорватское издание Novi list со ссылкой на собеседников в полиции.
Владельцем этого 92-метрового сверхроскошного судна формально до марта прошлого года был украинский политик и кум Владимира Путина — Виктор Медведчук.
Теперь 92-метровая Royal Romance, входящая в топ-5 крупнейших яхт мира, не сможет покинуть пределы порта.
Ежегодные расходы на содержание яхты и путешествия оцениваются в ошеломляющие $15−20 млн.
Арест на имущество Медведчука наложен в рамках санкций Евросоюза, которые введены против связанных с Кремлем политиков и должностных лиц.
Напомним, что после вторжения российской армии в Украину Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.