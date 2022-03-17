Разведка США: Россия за три недели войны потеряла больше людей, чем американцы за 20 лет в Ираке и Афганистане 1 17.03.2022, 10:29

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Это имеет катастрофические последствия для боеспособности российских подразделений.

Сотрудники американской разведки утверждают, что во время развязанной Российской Федерацией полномасштабной войны против Украины погибло больше 7 тысяч российских военных. Об этом сообщает авторитетное издание New York Times со ссылкой на собственные информированные источники.

Россия за три недели войны в Украине потеряла больше военных, чем армия США суммарно за двадцать лет в Ираке и Афганистане. Данные американской разведки были основаны на информации украинской и российской сторон, а также публикациях в СМИ, спутниковых снимках и видео с российскими танками и солдатами.

Источники в Пентагоне (Минобороны США) говорят ‒ если одно подразделение теряет 10% военных убитыми и ранеными, оно теряет боеспособность.

Сейчас, по приблизительным оценкам, в войне против Украины участвует более 150 тысяч российских солдат и офицеров. Потери, включая примерно от 14 000 до 21 000 раненых, давно уже подошли к десятипроцентному уровню.

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