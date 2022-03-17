«Взрывом чуть окна не вынесло, дети проснулись от испуга» 10 17.03.2022, 11:04

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Что происходило ночью в городах на юге Беларуси?

Ночью жители ряда городов на юге Беларуси слышали звуки взрывов. Телеграм-канал «Беларускі гаюн» отмечает, что информация о взрывах стала поступать после 23:00 16 марта. Их слышали в Барановичах, Столине, Пинске, Ганцевичах, Слуцке, Несвиже и Клецке.

Читатели «Белсата» рассказывают, что, например, в Барановичах взрывы были очень сильные, раньше таких не было. «Подруга в Барановичах возле рынка живет, говорит чуть окна не вынесло, дети проснулись от испуга».

В Бресте звуки стрельбы и взрывов жители слышали еще утром 16 марта. Позже местная администрация сообщила, что в окрестностях происходят учения. В частности, утверждалось, что военнослужащие 111-й артиллерийской бригады выполняют задачи в рамках полевого выхода на полигон «Брестский». Стрельба запланирована на 16, 18, 23, 24 и 29 марта. Одновременно 38-я бригада 16 и 17 марта проводит плановые стрельбы из пушек Д-30 калибром 122 мм.

Провластные телеграм-каналы ночные взрывы также объяснили этими учениями. «Однако расстояние от полигона до ближайшего города, где слышали взрывы (Пинска), составляет 165 км. Звук артиллерийской стрельбы не распространяется на такое расстояние», — пишет «Беларускі Гаюн».

Также остается неясным, почему якобы плановые учения проводятся ночью.

Одновременно в ночь на 17 марта появилась информация о в город Сарны Ровенской области (это около 50 километров от границы с Беларусью) прилетели три российские ракеты.

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