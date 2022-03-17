Британская разведка: Вторжение застопорилось на всех фронтах, Россия несет большие потери

Британская разведка: Вторжение застопорилось на всех фронтах, Россия несет большие потери7
- 17.03.2022, 11:12
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Украинское сопротивление остается стойким и хорошо скоординированным.
Российское вторжение в Украину в значительной степени застопорилось на всех фронтах, и войска РФ продолжают нести большие потери. Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.
По данным британской разведки, российские войска добились минимального прогресса на суше, в море и в воздухе в последние дни и продолжают нести большие потери.
"Украинское сопротивление остается стойким и хорошо скоординированным. Подавляющее большинство территории Украины, включая все основные города, остается в руках украинцев", – сказано в сообщении.
Войска России потеряли в Украине уже около 13 800 человек, под 200 самолетов и вертолетов, а также тысячи единиц техники.
За прошедшие сутки ВСУ уничтожили 10 воздушных целей противника: два истребителя-бомбардировщика Су-34, три истребителя Су-34СМ, три вертолета и БПЛА.