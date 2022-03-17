Белорусам вместо долларов и евро в банках начали выдавать рубли 26 17.03.2022, 11:19

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Владельцы валютных депозитов бьют тревогу.

В Беларуси некоторые банки уже предлагают выдать вкладчикам их валютные вклады белорусскими рублями.

В редакцию infobank.by написал один из клиентов Паритетбанка.

Приводим его письмо полностью, без правок:

Вот как видите ситуация серьезная, у человека закончился валютный вклад, а банк его не может выдать. То есть может, но не валютой, а белорусскими рублями. Или валютой, но не сразу, а по частям.

Читатель приложил к своему письму фото документа:

Журналисты уточнили в контакт центре Паритетбанка, там нам подтвердили, что сейчас выдача по лимитам, а если надо больше, то могут выдать белорусскими рублями или можно оставить в банке на вкладе. Есть еще вариант перечислить в другой белорусский банк.

Что значит это введение лимитов? Обратите внимание все банки ввели лимиты, кто-то больше кто-то меньше. Но суть это не меняет. Получается, что банк не может вернуть человеку его деньги. Клиент банка положил свои деньги в банк и рассчитывает после окончания срока депозита забрать свои деньги и проценты. А сейчас получается, что свои доллары или евро, клиент банка забрать может только в пределах лимита.

Есть такой простой вариант проверки на справедливость - поменять местами. Тогда все становится понятнее.

В данном случае меняем местами клиента и банк - то есть клиент, например, взял кредит. Банк рассчитывает, что клиент будет возвращать деньги вовремя и с процентами. А клиент вводит лимит - говорит, что весь кредит оплатить не может, а может только часть. А остальной долг предлагает забрать, допустим - яблоками.

Нам кажется банк будет очень недоволен, начнет вспоминать договор, обязанности сторон, скажет своим юристам что бы подавали в суд на клиента и забирали имущество.

То есть в данной ситуации банк не выполняет взятые на себя обязательства. Понятное дело, что это не вина Паритетбанка или других банков. Это вина Нацбанка - который в данный момент перестал банкам продавать валюту в прежних объемах. Мы думаем, что причина в том, что Нацбанк бережет валютные резервы ибо надо платить по долгам и кредитам за рубеж, и для этого нужна валюта.

Ее, в отличии от белорусских рублей - не напечатаешь. Ситуация сейчас такова: Россия, главный торговый партнер Беларуси и кредитный донор, сейчас под такими санкциями что у них вообще запретили продавать валюту. Белорусский рубль и экономика сильно завязаны на российский рубль и российскую экономику.

Поэтому ситуация в Беларуси будет следовать за российской.

А там пока можно прогнозировать только ухудшение - страна начала войну, тратит на это колоссальные ресурсы и находится под сильнейшими международными санкциями, которые с каждым днем становятся все масштабнее и масштабнее.

Так что выдача части вклада белорусскими рублями это еще не конец. Можно весь вклад выдавать рублями. Можно вообще заморозить выдачу вкладов в связи с тяжелой ситуацией в экономике.

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