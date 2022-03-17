Глава МИД Латвии предложил провести трибунал для РФ в Харькове или Мариуполе 6 17.03.2022, 11:30

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На месте преступлений.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что проводить трибунал по военным преступлениям РФ надо не в Нюрнберге или Гааге. Его нужно провести в Харькове или Мариуполе.

Об этом глава МИД Латвии заявил в Twitter.

"Трибунал по военным преступлениям РФ нужно проводить не в Нюрнберге или Гааге, а в Мариуполе или Харькове. Ответственные должны получить серьезное наказание", - написал Ринкевичс.

Он также отметил необходимость предоставить Украине союзниками еще больше оружия для самозащиты.

"Это не о провоцирования России, а о спасении гражданского населения", - добавил министр.

Отметим, Международный суд ООН в Гааге вынес решение по делу о войне России против Украины. Суд обязал РФ немедленно прекратить вторжение в Украину. Приказ является обязательным для выполнения Россией согласно международному праву.

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