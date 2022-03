Фиаско Путина в Украине — это конец статуса РФ как сверхдержавы 13 17.03.2022, 11:43

9,750

Миф о «великой армии» разбит.

Решившись на безумную полномасштабную войну с Украиной, российский диктатор Владимир Путин обнажил неприглядную реальность об армии своей страны: она далеко не так современна и мощна, как он долгие годы пытался представить миру.

Об этом в своей колонке для The Washington Post по итогам первых трех недель войны РФ с Украиной пишет колумнист этой американской газеты Дэвид фон Дреле, ранее 10 лет работавший редактором журнала Time.

Приводим полный перевод его материала:

Бомбардировки, которыми Россия терроризирует украинские города, могут выглядеть как проявление силы. Миллионы людей стали беженцами, а здания лежат в руинах. Однако спустя три недели после катастрофической ошибки Владимира Путина подлинная история состоит в слабости России.

Отсутствие молниеносности в путинском блицкриге больше не кажется неудачей [первоначального] развертывания войск — но скорее похоже на дефицит военной мощи. Российский лидер действительно просчитался, полагая, что правительство Владимира Зеленского будет спасаться бегством, позволив ему прибрать Киев к своим рукам. Но и пересмотренную тактику, которую сейчас использует Кремль, категорически нельзя назвать тактикой боевой силы 21-го века.

Первый день путинского безумия, 24 февраля, очень показателен в ретроспективе. Россия начала свое вторжение, используя сценарий действия сверхдержав, написанный еще Соединенными Штатами и их союзниками во время войны в Персидском заливе 1991 года. Стянув внушительные наземные силы, россияне запустили ракеты точного наведения, чтобы вывести из строя радары, зенитные батареи и взлетно-посадочные полосы по всей Украине.

Цель таких точечных ударов — ослепить противника и «заземлить» его самолеты, предоставив атакующей силе контроль над небом. Затем авиация должна защищать танки и войска, уверенно продвигающиеся вперед.

Но у России так и не получилось этого сделать, констатирует Джастин Бронк из Королевского объединенного института оборонных исследований (Royal United Services Institute) — одного из старейших и лучших в мире военных аналитических центров: «Шаг № 1 не привел к шагу № 2. Россия не установила превосходство в воздухе. Ее танки и пехота немедленно увязли, дав время украинским бойцам поставить мины, укрепить позиции и спланировать засады», — говорит эксперт.

Бронк сразу обратил на внимание на этот фактор и рассказал о нем в своей публикации от 28 февраля, назвав ее Тайна пропавших российских ВВС (The Mysterious Case of the Missing Russian Air Force.). С тех пор аналитики наблюдают за ситуацией в небе, однако мало что изменилось. На момент, когда официальное московское информационное агентство ТАСС заявило о полном превосходстве России в воздухе, можно было с уверенностью заключить, что этому уже никогда не бывать.

Размышляя над этой загадкой, Бронк привел такие данные: пилоты ВВС России проводят в воздухе около 100 часов в год. Это все, что может себе позволить третьеразрядная экономика. Сто часов в год в среднем составляют менее 20 минут полетов в день.

Бронк предпололжил, что российское руководство «может не решаться на крупномасштабные боевые операции, которые бы обнаружили пропасть между внешним восприятием [потенциала российской армии] и реальными возможностями». Вопреки огромным расходам на современные самолеты, российские генералы, похоже, предпочитают угрожающе держать их на взлетно-посадочных полосах, а не позволять [пилотам] проявить некомпетентность в боевых условиях.

Неспособность развить первоначальную демонстрацию современной [военной] мощи подчеркивает еще одну слабость России: ее «высокоточные» боеприпасы, похоже, в дефиците. Управляемые с помощью лазерного наведения или GPS, «умные бомбы» все чаще становятся главным инструментом в войнах 21-го века. Вооруженные силы даже небольших западных государств укомплектованы ими достаточно хорошо. К примеру, в арсенале Великобритании на каждую обычную бомбу приходится примерно девять «умных», тогда как в российской армии соотношение обратное: девять обычных бомб на одну «умную», согласно оценке Майкла Кларка, оборонного эксперта из Эксетерского университета, для iNews.

Это может объяснить тактику недавних российских операций в Сирии. Как и в Украине, Путин приказал проводить неизбирательные массированные бомбардировки с использованием устаревшего оружия. Однако некоторые западные аналитики тогда предполагали, что Путин умышленно прибег к этому, чтобы внести путаницу в вопрос о том, кто наносит урон — сама Сирия или Россия.

Теперь Путин забрасывает Украину обычными неуправляемыми бомбами, и никаких сомнений больше не осталось. Его первая серия залпов высокоточными боеприпасами, очевидна, была не более чем попыткой притворства. И она могла бы сработать, если бы президент Украины Владимир Зеленский не проявил такую стойкость. Теперь же выяснилось, что российская армия, похоже, застряла в 1970-х годах.

Это приводит к очередному проявлению слабости. Не имея достаточного количества высокоточных боеприпасов, Россия должна полагаться на относительно низколетящие бомбардировщики и наземную артиллерию при штурмах украинских городов. Это неизбежно приводит к тому, что украинское сопротивление получает больше [доступных] целей, больше трупов российских солдат и летчиков — а значит и больше горя на их родине.

Неудивительно, что Путин, как пишут, теперь молит о помощи китайского лидера Си Цзиньпина. Если бы его собственная военная машина обладала достаточной силой, мы бы уже это увидели, потому что даже заблудший московский диктатор осознает, что он ведет борьбу за свою жизнь. Есть опасения, что Путин, отчаявшись, прибегнет к химическому оружию — самому неизбирательному из всех.

Ситуация для России настолько очевидна, насколько может быть. Путин выстроил свои силы, когда мир был относительно мирным местом — но результат оказался пустым, как пиньята [полая игрушка крупных размеров, изготовленная из папье-маше, обычно в Латинской Америке]. У Путина нет шансов заполнить пробелы, зияющие в его силах, в то время как беспрецедентные экономические санкции перекрывают ему доступ к деньгам и технологиям.

Ядерный арсенал России защитит ее от прямой военной агрессии (хотя никто и не думал угрожать атакой). Однако фиаско в Украине — это конец статуса России как сверхдержавы. В своей одержимости Путин разоблачил масштабы упадка своей нации — хотя никто его на это не провоцировал.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».