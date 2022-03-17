Узбекистан поддержал Украину 2 17.03.2022, 11:57

4,498

Также Ташкент не будет признавать марионеточные республики, созданные Кремлем.

Узбекистан высказался за суверенитет и территориальную целостность Украины и заявил, что не признает самопровозглашенные «ДНР» и «ЛНР». Об этом заявил министр иностранных дел страны Абдулазиз Камилов, выступая на 24-м пленарном заседании Сената Олий Мажлиса 17 марта.

«Узбекистан признает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы не признали Луганскую и Донецкую народные республики», – цитирует Камилова gazeta.uz.

Узбекистан считает, что необходимо прекратить военные действия в Украине и решить конфликт мирным путем.

«Во-первых, ситуация вокруг Украины вызывает серьезное беспокойство в Узбекистане. Во-вторых, мы сторонники того, чтобы мирным путем найти решение в этой ситуации и урегулировать конфликт политико-дипломатическими средствами. Но для этого, в первую очередь, необходимо немедленно прекратить военные действия, насилие», – сказал Камилов. Он добавил, что Узбекистан продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».