Оккупанты взрывают снаряды и мины на захваченной Запорожской АЭС 6 17.03.2022, 12:25

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Ядерная и радиационная безопасность находится под угрозой.

На оккупированной Запорожской АЭС военные формирования захватчиков продолжают взрывать снаряды и мины, которые не разорвались во время обстрелов.

Об этом пресс-служба НАЭК "Энергоатом" информирует в своем Telegram.

"Запорожская АЭС и город Энергодар захвачены оккупантами и уже 13-е сутки находятся под контролем вражеских военных формирований. Оккупанты продолжают взрывать на территории станции снаряды и мины, которые не разорвались во время обстрелов, но делают это в основном непосредственно на месте, где находят такие боеприпасы. То есть где угодно на территории площадки станции", - говорится в сообщении.

Кроме того, вчера в результате обстрелов российскими войсками была повреждена высоковольтная линия электропередач ЗАЭС - Каховская 750 кВ, через которую осуществляется выдача электроэнергии с Запорожской атомной электростанции.

"Таким образом, из четырех высоковольтных линий рабочей осталась только одна. Поэтому мощность двух работающих энергоблоков ЗАЭС была уменьшена. Сейчас осуществить ремонт линии невозможно, поскольку в зоне повреждения продолжаются активные боевые действия", - отмечает пресс-служба.

Как рассказывают в пресс-службе, все 6 энергоблоков Запорожской АЭС обслуживаются украинским персоналом, смены не имеют возможность ротации. Формально оккупанты не вмешиваются в работу АЭС, однако все технические решения персонал вынужден согласовывать с командиром захватчиков. Работники станции находятся под сильным психологическим давлением со стороны оккупантов, весь персонал по прибытии на станцию тщательно проверяется вооруженными террористами. Вследствие этого ядерная и радиационная безопасность - под угрозой.

Из-за фактической блокады Энергодара продолжаются проблемы с горючим, поставкой пищевых продуктов и лекарств первой необходимости. Психологическое состояние работников АЭС и жителей города – сложное, добавили в компании.

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