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Путин потерял страну

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  • Кирилл Сазонов, «Главред»
  • 17.03.2022, 12:38
  • 9,076
Путин потерял страну
Кирилл Сазонов

Акции российских госкорпораций скоро будут продавать «за миску риса».

Если посмотреть на эту войну экономически, то на первый взгляд теряют все. Мы подсчитываем российские убытки и ждем, когда пустой холодильник приведет к взрыву системы от перегрева. Украина тоже несет убытки, но мы считаем потери и финансовая сторона вопроса на этом фоне не особо волнует. Европейские и американские компании тоже на санкциях и даже частичном бойкоте нефти не уходят в плюс.

Секунду, ребята. Так не бывает, чтобы теряли все, правда? Мне кажется, что самый крупный выгодополучатель этой войны - Китай. Отрезанная от массы необходимых импортных поставок Россия все сильнее зависит от Пекина. И по экспорту тоже.

В принципе, если бы Китай захотел сегодня захватить (вернуть?) всю Сибирь - достаточно было бы просто перенести пограничные столбы и поставить Москву перед фактом. Путин бы и не пикнул.

Так что, выступая публично за мир и переговоры, Поднебесная не торопится давить на Кремль, вовсе нет. Каждый день ослабляет Россию, усиливает зависимость и обесценивает активы. Еще немного и Китай будет покупать акции Газпрома, Роснефти и прочих Русалов за миску риса. Хотя, у Русала будет другой покупатель, но цена не меняется. Миска риса или миска бобов - какая голодным разница?

Похоже, недорогие россияне, ваш бессменный вождь потерял страну. Впереди распродажа. Самое смешное, что на фоне вашего развала и скупке активов за бесценок, Украина сохранится.

Даже станет сильнее, как нация и государство. Со своим Днем Перемоги, закаленная в боях с оккупантами. И восстановит разрушенную вашей агрессией инфраструктуру. Отстроит дороги и мосты, железнодорожное сообщение и аэропорты. Еще и не на свои деньги. Ну и кто страна 404?

Кирилл Сазонов, «Главред»

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