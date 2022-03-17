Путин потерял страну 5 Кирилл Сазонов, «Главред»

17.03.2022, 12:38

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Кирилл Сазонов

Акции российских госкорпораций скоро будут продавать «за миску риса».

Если посмотреть на эту войну экономически, то на первый взгляд теряют все. Мы подсчитываем российские убытки и ждем, когда пустой холодильник приведет к взрыву системы от перегрева. Украина тоже несет убытки, но мы считаем потери и финансовая сторона вопроса на этом фоне не особо волнует. Европейские и американские компании тоже на санкциях и даже частичном бойкоте нефти не уходят в плюс.

Секунду, ребята. Так не бывает, чтобы теряли все, правда? Мне кажется, что самый крупный выгодополучатель этой войны - Китай. Отрезанная от массы необходимых импортных поставок Россия все сильнее зависит от Пекина. И по экспорту тоже.

В принципе, если бы Китай захотел сегодня захватить (вернуть?) всю Сибирь - достаточно было бы просто перенести пограничные столбы и поставить Москву перед фактом. Путин бы и не пикнул.

Так что, выступая публично за мир и переговоры, Поднебесная не торопится давить на Кремль, вовсе нет. Каждый день ослабляет Россию, усиливает зависимость и обесценивает активы. Еще немного и Китай будет покупать акции Газпрома, Роснефти и прочих Русалов за миску риса. Хотя, у Русала будет другой покупатель, но цена не меняется. Миска риса или миска бобов - какая голодным разница?

Похоже, недорогие россияне, ваш бессменный вождь потерял страну. Впереди распродажа. Самое смешное, что на фоне вашего развала и скупке активов за бесценок, Украина сохранится.

Даже станет сильнее, как нация и государство. Со своим Днем Перемоги, закаленная в боях с оккупантами. И восстановит разрушенную вашей агрессией инфраструктуру. Отстроит дороги и мосты, железнодорожное сообщение и аэропорты. Еще и не на свои деньги. Ну и кто страна 404?

Кирилл Сазонов, «Главред»

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