Что делать с заначкой в белорусских рублях? 4 17.03.2022, 12:42

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Советы экономиста.

Белорусский рубль существенно подешевел за последние недели, а цены в магазинах растут. «Наша Ніва» спросила у экономиста, что делать тем, кто имеет сбережения в национальной валюте.

Научный сотрудник BEROC Дмитрий Крук отмечает, что курс белорусского рубля и цены на товары и услуги сейчас находятся только в самом начале своего пути.

«Курс рубля и цены и дальше будут существенно меняться, поэтому тем, кто имеет сбережения в рублях, стоит подумать, что с ними делать.

Главное — не начинать скупать ненужные вам товары с мыслями «пусть будет» или с расчетом на то, что в будущем это можно будет продать дороже. Такие действия вряд ли можно назвать рациональными».

Спешить приобрести технику или другие товары эксперт советует только в тех случаях, когда вам действительно что-то из этого нужно, но вы отсрочиваете покупку.

«Также есть смысл обменять рубли на валюту. Гарантировать что-то сложно, но вполне вероятно, вскоре может прийти время, когда курс продажи будет выше текущего курса покупки».

Помимо этого, эксперт отмечает большую вероятность появления черного рынка валюты, который мы наблюдали во время валютного кризиса 2011 года (в России он уже возродился). Его становлению может поспособствовать не только дифицит валюты, но и большая разбежка между курсом покупки и продажи.

«Для более продвинутых людей подойдут механизмы, связанные с покупкой криптовалюты. Но здесь нужно быть осторожными. Еще один вариант — попробовать приобрести драгоценные металлы в слитках через банки или ювелирные магазины, если речь идет о небольших суммах».

Среди прочего эксперт советует заранее рассчитаться за кредит и другие долги. Универсального совета для владельцев срочных рублевых вкладов эксперт не имеет, так как многое зависит от суммы и сроков.

«Если подождать остается всего несколько недель, то скорее всего, спешить снимать деньги со срочных вкладов, теряя проценты или получая штрафы, не стоит. Другое дело, если речь идет о более длительных сроках или если это чуть ли не все ваши сбережения».