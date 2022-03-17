Победительницей конкурса «Мисс Мира» стала полька Каролина Белявская 17.03.2022, 13:01

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Она активно занимается волонтерской деятельностью.

Жительница Польши Каролина Белявская победила на 70-м международном конкурсе красоты «Мисс мира». Об этом сообщается на официальном сайте конкурса. Проведение 70-го конкурса было запланировано на конец 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса переносилось несколько раз.

«Каролина Белявская из Польши стала 70-й Мисс Мира, надевшей заветную голубую корону», — говорится в сообщении.

Первой вице-мисс мира стала американка Шри Сайни, второй — жительница Кот-д'Ивуара Оливия Яче.

Каролина Белявская учится в магистратуре по менеджменту и хотела бы продолжить обучение. Она активно занимается волонтерской деятельностью, например участвовала в организации в Лодзи пункта помощи для бездомных.

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