Российский миллиардер Фридман из Лондона: Я здесь в плену 17.03.2022, 13:05

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Михаил Фридман

Родители бизнесмена до последнего времени жили во Львове.

Миллиардер Михаил Фридман впервые после начала войны России против Украины и введения западных санкций дал интервью Bloomberg Businessweek. Он рассказал, что его банковские карты заблокированы, что квартира его родителей во Львове стала домом для переселенцев, а повлиять на решения президента России Владимира Путина он не может.

Издание напомнило, что Фридман разбогател на банковском деле и энергетике до прихода Путина к власти в России, родители бизнесмена – граждане Украины и они до последнего времени жили во Львове. В день вторжения Фридман был в Москве, но сразу вернулся в Лондон, осудил войну России против Украины, но воздержался от прямой критики Путина. Теперь бизнесмен считает, что приезжать в РФ ему опасно.

Фридман рассказал, что у него есть два месяца, чтобы оспорить санкции ЕС. У него есть израильский паспорт, но поехать в Израиль он не может, так как там нет недвижимости, а теперь нет и доступа к деньгам, чтобы ее купить. "Я здесь в плену", – заявил Фридман.

В интервью автору Forbes Стефани Бейкер он заявил, что не может оказать никакого влияния на президента России, и если западные страны, применившие санкции к представителям крупного российского бизнеса, считают, что эти меры помогут остановить войну, то они "ничего не понимают в том, как устроена Россия. И это опасно для будущего".

Forbes пишет, что Фридман оказался в странном положении олигарха практически без наличных. 15 марта Великобритания ввела санкции против него и последняя работающая банковская карта бизнесмена в этой стране была заморожена. Теперь он должен подавать заявку властям на каждую трату денег и, вероятно, месячный лимит допустимых расходов составит около 2500 фунтов стерлингов (около $3300 тыс.), отмечает автор материала.

Фридман заявил, что пока не понимает, как ему оплачивать привычные расходы, например уборку дома. "Может, мне самому убраться в доме. Это нормально. Когда я был студентом, я жил в маленькой комнате общежития еще с четырьмя людьми, но 35 лет спустя это неожиданно", – цитирует Forbes бизнесмена.

Журналистка добавила, что Фридман не сравнивает свои "беды" с трагедией Украины.

"Моя проблема действительно ничто по сравнению с их проблемами", – сказал он в интервью. Бизнесмен сообщил, что квартира его родителей во Львове стала временным домом для 15 переселенцев.

Издание подчеркивает, что санкции против российских олигархов и их бизнеса оказались "неточным" оружием, так как, например, в США Фридман не под санкциями, в Штатах и ЕС его банк оказался под незначительными ограничениями. Другой бизнесмен, Алишер Усманов, потерял из-за санкций доступ к своей яхте и самолету, но лицензии его компаний в США продлены и они могут продолжать бизнес. А российский "Газпромбанк" вообще практически не пострадал – видимо, из-за его ключевой роли в торговле газом в Европе, предполагает Forbes.

Журналистка пишет, что Великобритания ввела санкции против Фридмана через несколько дней после ее встречи с ним.

"На этот раз он звонит мне без какой-либо очевидной причины, кроме как сказать, что дела ухудшаются. Он звучит растерянно. "Я не знаю, как жить, – говорит он мне. – Я не знаю. Я действительно не знаю", – заканчивает автор материал о российском бизнесмене.

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