«Мы хотели украинскими патронами друг другу ноги прострелить и вернуться в госпиталь» 13 17.03.2022, 13:11

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СБУ перехватила еще разговор российских оккупантов из Николаевской области.

СБУ опубликовала очередную аудиозапись перехваченного разговора военного РФ с матерью.

Солдат признается, что его бригада, которая сейчас дислоцируется в Николаевской области, уже не боеспособна.

«У нас 120 человек отправили обратно с бригады в госпиталь с ранениями… еще около 320 человек раненых и 350 человек – "200-й" груз…

Я тебе по секрету скажу…мы хотели патронами 7.62, украинскими, короче, друг-другу ноги попрострелить и вернуться в госпиталь в Буденовск», - рассказывает российский солдат.

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