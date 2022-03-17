«Мы хотели украинскими патронами друг другу ноги прострелить и вернуться в госпиталь»13
- 17.03.2022, 13:11
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СБУ перехватила еще разговор российских оккупантов из Николаевской области.
СБУ опубликовала очередную аудиозапись перехваченного разговора военного РФ с матерью.
Солдат признается, что его бригада, которая сейчас дислоцируется в Николаевской области, уже не боеспособна.
«У нас 120 человек отправили обратно с бригады в госпиталь с ранениями… еще около 320 человек раненых и 350 человек – "200-й" груз…
Я тебе по секрету скажу…мы хотели патронами 7.62, украинскими, короче, друг-другу ноги попрострелить и вернуться в госпиталь в Буденовск», - рассказывает российский солдат.