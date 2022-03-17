БелАЗ бесплатно отправил самосвалы за границу, а заплатят за это белорусы 12 17.03.2022, 13:23

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Как такое вышло?

«Правительство» Беларуси решило списать долг, который образовался из-за того, что одно госпредприятие взяло в долг у госбанка крупную сумму денег. Теперь эту недостачу покроют из народных денег — то есть, из бюджета, пишет The Village Беларусь.

На национальном правовом интернет-портале сегодня появилось постановление Совета Министров «О компенсации потерь».

Документ составлен скучным чиновничьим языком, поэтому переведем на человеческий.

В начале года производитель карьерной техники БелАЗ взял в Беларусбанке кредит на сумму в 9,5 миллиона долларов (а если точно, то на 9.508.440 долларов) — это был экспортный кредит «для оплаты карьерной техники производства БелАЗ». То есть — для поставок самосвалов за границу. Но БелАЗ не сможет вернуть кредит — поэтому его теперь компенсируют банку из бюджета. Деньги для этого возьмут из той части бюджета, где заложены средства на «прочие вопросы в области промышленности, строительства и архитектуры».

«Еврорадио» отмечает, что из-за этой странной схемы самосвалы достаются заграничному покупателю совершенно бесплатно, а возмещение убытков выполняется за счет народных денег.

Экспорт для БелАЗа — это основной объем продаж, и большая часть продукции идет на российский рынок. Сумма кредита, упомянутая выше, не покрывает годовой объем предприятия. Обычно это несколько сотен миллионов долларов, уточняет OfficeLife.

Государство не в первый раз компенсирует банку потери от подобных кредитов. Например, не так давно такое решение приняли по кредитам для легпрома.

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