Вызывайте санитаров 29 Михаил Брошин, «Салідарнасць»

17.03.2022, 13:31

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Кого еще собирается завоевать Кремль?

В российском обществе агрессивные настроения сейчас, похоже, достигли рекордных значений и продолжают активно подпитываться пропагандой.

«Кремлевские соловьи» уже намечают себе следующие цели. Одной из самых популярных мишеней является Казахстан».

Вот характерный тезис, озвученный телеграм-каналом Реконкиста: «Русские обязательно потребуют ввода войск в Казахстан. Глядя на медленное выдавливание русских из Республики, нацистские патрули, посадки за любую пророссийскую активность, это вопрос времени».

Но эти планы можно назвать скромными на фоне других притязаний. Русстрат, позиционирующий себя как институт международных политических и экономических стратегий, уже приплюсовал украинский «плацдарм с 31-36-миллионным русским населением», добавил Беларусь, получил «дополнительно к русскому ядру 40-45 млн человек» и анонсирует «последующую экспансию»:

«Разве кто-то отменял требования России к США в области безопасности и отката блока НАТО в Европе к границам 1997 года? – Нет. После создания Союзного государства России, Украины и Белоруссии с Прибалтикой как фактором игры становится все понятно – его просто нет по факту. С учетом темпов проведения СВО на Украине, с учетом отсутствия русского населения в Риге, Вильнюсе и Таллине, Прибалтика перестает существовать как военный фактор в течение 2-3 суток».

Столицам стран Балтии намекают, что с ними не будут «церемониться», как с украинскими городами, а просто сотрут с лица земли. Ведь там якобы нет «русских», а, значит, по логике российских пропагандистов можно применять ковровые бомбардировки.

Между тем в Риге согласно переписи 2018 года живет более 260 тысяч русских – почти 40% от населения города! Но, видимо, ими, равно как и «соотечественниками» из Вильнюса и Таллинна можно пожертвовать ради «экспансии русского мира».

Тем, кто полагает, что автор сгущает краски, рекомендуется к просмотру отрывок из шоу Владимира Соловьева.

И это опять же не частная истерика отдельно взятого «политрука», а один из основных нарративов российского телевидения прямо сейчас. Причем в захвате стран Балтии уже расписана и отдельная роль для Беларуси.

Конечно, война с НАТО для государства, чья армия увязла в Украине, выглядит весьма проблематичной. Однако безумцы в Кремле существуют в параллельной реальности, которую создает их собственная пропаганда. Поэтому готовиться к таким сценариям необходимо со всей возможной серьезностью. Ведь еще недавно и нападение России на Украину выглядело почти фантастикой…

Михаил Брошин, «Салідарнасць»

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