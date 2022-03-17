Зеленский в Бундестаге: Разрушьте эту стену! 3 17.03.2022, 13:55

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Президент Украины обратился к канцлер Германии Шольцу.

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Бундестаге обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу, призвав помочь остановить полномасштабноевторжение России, передает nv.ua.

«Я хочу сказать вам сейчас. Канцлер Шольц! Разрушьте эту стену. Дайте Германии лидерство, на которое вы заслуживаете, и чем ваши потомки будут гордится. Поддержите нас, остановите войну. Помогите нам остановить ее», — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что в Европе Россия пытается уничтожить целый народ.

«Уничтожить все, благодаря чему мы живем, ради чего. Я обращаюсь к вам от имени наших военных. Тех, кто защищает наше государство, а следовательно, и ценности, о которых часто говорят повсюду в Европе, повсюду — и у вас. Почему они защищают все это без вашего лидерства? Без вашей силы? Почему государства за океаном для нас оказываются ближе, чем вы? Потому что это — стена. Стена, которую некоторые не замечают», — резюмировал украинский президент.

Последнюю неделю Зеленский выступает в парламентах стран-партнеров Украины, чтобы рассказать о последствиях полномасштабного вторжения России и запросить помощь для Украины.

Накануне он выступил в Конгрессе США, где показал видео с кадрами последствий российских атак на украинские города.

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