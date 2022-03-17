Xerox прекратил поставки товаров в Россию 1 17.03.2022, 14:02

2,200

Американская корпорация следит за тем, чтобы соблюдался санкционный режим.

Американская корпорация Xerox Holdings, которая занимается производством копировальных аппаратов, приостановила экспорт своих товаров в Россию. Но продолжает следить за ситуацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на marketwatch.

Как заявил финансовый директор Xerox Ксавье Хейсс, представительства компании есть в России и Украине. При этом они не приносят значительных доходов, поэтому Xerox следит за тем, чтобы соблюдался санкционный режим.

"В страну ничего не идет", - подчеркнул Хейсс, имея в виду поставки в Россию.

Он добавил, что ему известно об угрозе конфискации активов российским правительством.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».