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Xerox прекратил поставки товаров в Россию

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  • 17.03.2022, 14:02
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Xerox прекратил поставки товаров в Россию

Американская корпорация следит за тем, чтобы соблюдался санкционный режим.

Американская корпорация Xerox Holdings, которая занимается производством копировальных аппаратов, приостановила экспорт своих товаров в Россию. Но продолжает следить за ситуацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на marketwatch.

Как заявил финансовый директор Xerox Ксавье Хейсс, представительства компании есть в России и Украине. При этом они не приносят значительных доходов, поэтому Xerox следит за тем, чтобы соблюдался санкционный режим.

"В страну ничего не идет", - подчеркнул Хейсс, имея в виду поставки в Россию.

Он добавил, что ему известно об угрозе конфискации активов российским правительством.

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