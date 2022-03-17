Спутник заметил десятки вертолетов и новую колонну российской техники на границе Беларуси с Украиной 20 17.03.2022, 14:06

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Из Наровли ведет прямая дорога в сторону Иванкова под Киевом.

Американская компания космических технологий Maxar опубликовала новые спутниковые снимки обстановки в Украине и на ее границах. Россия не собирается отступать.

Об этом сообщает «Сегодня».

Спутник отыскал новейшие подтверждения базирования русских войск в Беларуси. На изображении видна дислокация десятков российских вертолетов на аэродроме Большой Боков, в 50 км от украинской границы. Снимки сделаны 14 марта.

На другом снимке – большая колонна русской техники возле города Наровля. Он еще ближе к украинской границе.

Из Наровли в Украину ведет прямая дорога в сторону Иванкова, где взорвали мост, поэтому в колонне был замечен понтонно-мостовой блок.

В самой Наровле размещается военный городок, где, возможно, дислоцируются русские военные. Также со спутника видны здания полевого госпиталя.

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