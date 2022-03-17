Гуриев: Путин боится протестов и заговора в собственном окружении 6 17.03.2022, 14:32

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Сергей Гуриев

Экономист сделал прогноз по будущему России.

Путин ворует у россиян будущее. Об этом заявил российский ученый-экономист Сергей Гуриев в эфире канала Popular Politics:

— Все то, время, когда Россия будет под санкциями, а это может продлиться до конца путинского режима, страна будет отставать все больше и больше.

Это будет такая странная советская жизнь, когда весь мир будет развиваться, а Россия будет двигаться в обратном направлении.

Большое количество еды делают из импортных продуктов. Теперь некачественных продуктов будет намного больше, потому что для их производства будут использовать китайские и индийские заменители.

Но если бы они были хорошими, мы бы их давно и так покупали. А раз мы их не покупали без санкций, то, что мы на них переключимся, плохая новость. Кроме этого, все будет существенно дороже и хуже по качеству.

Есть отдельные истории про самолеты, про науку, когда будет разорвано очень много научных связей. Совместные программы, исследовательские программы — об этом можно забыть. В этом смысле Путин просто украл будущее.

И если мы хотим себе вернуть это будущее, нам нужна Россия без Путина.

Экономист рассказывает, куда в сложившихся условиях будут направляться средства в первую очередь.

— Вся экономика пострадает очень сильно в сумме. Но надо помнить вот о чем: кого боится Путин больше всего? Протестующих на улице, поэтому он будет платить деньги росгвардейцам.

Он боится свое собственное окружение, олигархов, которые могут организовать против него заговор, офицеров охраны, поэтому им тоже нужно платить больше денег.

Все меры поддержки экономики в основном будут направлены на то, чтобы из сжимающегося пирога российского ВВП достать как можно больше денег в пользу ближнего круга (Путина), чтобы тот его не отравил, и репрессивного аппарат.

Конечно же, Владимир Путин не будет заботиться о будущем России, о благосостоянии пенсионеров. В первую очередь он заботится о том, чтобы олигархи не восстали против него. Он будет использовать и деньги, и страх, чтобы обеспечить свою собственную безопасность, — сказал Гуриев.

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