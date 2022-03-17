закрыть
17 марта 2022, четверг, 15:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Сносит крышу»: Минобороны Украины потроллило российских оккупантов

3
  • 17.03.2022, 14:39
  • 6,796
«Сносит крышу»: Минобороны Украины потроллило российских оккупантов

Опубликована впечатляющая подборка фото уничтоженной техники.

Министерство обороны Украины опубликовало на своей странице в Facebook фотографии уничтоженной техники российских оккупантов, а также в ведомстве высмеяли армию РФ, передает УНИАН.

"От пейзажей Украины и действий ее защитников у российских оккупантов просто "срывает башню"", - говорится в заявлении Минобороны.

Напомним, что сегодня в Изюме Вооруженные силы Украины полностью разгромили технику оккупантов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Начать блицкриг и все закончить матом
Начать блицкриг и все закончить матом Владимир Халип
Горжусь тем, что я белоруска
Горжусь тем, что я белоруска Наталья Радина
Это война никому не нужна
Это война никому не нужна Валерий Сахащик
Белорусам надо готовиться к скорой смене власти в стране
Белорусам надо готовиться к скорой смене власти в стране Читатель