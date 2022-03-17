«Сносит крышу»: Минобороны Украины потроллило российских оккупантов

«Сносит крышу»: Минобороны Украины потроллило российских оккупантов3
- 17.03.2022, 14:39
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Опубликована впечатляющая подборка фото уничтоженной техники.
Министерство обороны Украины опубликовало на своей странице в Facebook фотографии уничтоженной техники российских оккупантов, а также в ведомстве высмеяли армию РФ, передает УНИАН.
"От пейзажей Украины и действий ее защитников у российских оккупантов просто "срывает башню"", - говорится в заявлении Минобороны.
Напомним, что сегодня в Изюме Вооруженные силы Украины полностью разгромили технику оккупантов.