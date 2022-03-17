«Сносит крышу»: Минобороны Украины потроллило российских оккупантов 3 17.03.2022, 14:39

6,796

Опубликована впечатляющая подборка фото уничтоженной техники.

Министерство обороны Украины опубликовало на своей странице в Facebook фотографии уничтоженной техники российских оккупантов, а также в ведомстве высмеяли армию РФ, передает УНИАН.

"От пейзажей Украины и действий ее защитников у российских оккупантов просто "срывает башню"", - говорится в заявлении Минобороны.

Напомним, что сегодня в Изюме Вооруженные силы Украины полностью разгромили технику оккупантов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».