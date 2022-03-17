Ажиотаж, полупустые полки, рост цен: что происходит в продовольственных магазинах Беларуси 3 17.03.2022, 14:54

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Люди скупают продукты про запас.

Война, санкции и девальвация рубля вызвали рост цен и покупательский ажиотаж в Беларуси. Не все производители справляются со спросом: некоторых продуктов в магазинах не хватает.

Корреспондент belsat.eu прошел 15-16 марта по минским магазинам крупных торговых сетей: «Евроопт», «Соседи», «Алми», «Хит», «Мартин». Повсюду можно было наблюдать одну и ту же картину: ажиотаж вокруг некоторых товаров (прежде всего – мука, соль, масло, макароны, сахар) и полупустые полки с ними.

Один из собеседников belsat.eu признался, что из-за последних событий (война, девальвация, угроза крупного экономического кризиса) старается покупать про запас те продукты, которые могут долго сохраняться.

«Приобретаем побольше макарон, крупы, сахара, соли, масло, кофе. Такая жизнь пошла, никто не знает, что завтра будет», – отмечает он.

Естественно, покупательский ажиотаж охватил не всех. Еще один наш собеседник говорит, что не думает о создании продовольственных запасов и не видит в этом смысла. Вряд ли от этого можно много выиграть, считает он. Но повышенный спрос замечает и он:

«Трудно не увидеть, что некоторые полки почти пустые – причем это можно заметить в самых разных магазинах, как утром, так и вечером. Я не скажу, чтобы я сталкивался с тем, что чего-то, каких-то товаров совсем нет. Однако мы все же привыкли, что полки в магазинах всегда заполнены, поэтому такие картинки создают удивительное впечатление».

Интересно, что работники магазинов стараются расставлять товары так, чтобы недостача не бросалась в глаза. Например, пачки с мукой, солью или сахаром выдвинуты на передний краю полки. Если проходить мимо, то ничего необычного и не заметишь. Но если присмотреться, то увидишь: за передним рядом – ничего нет, там пустая полка.

Если же даже передний край полностью закрыть не удается, то работники магазинов выставляют товар через равные интервалы. Хотя за такой симметрией скрыть недостачи не получается.

Спрос, с которым не справляются

С полок белорусских магазинов в последние дни стала исчезать мука белорусского производства. Белорусскую муку пытаются заменить российской. В некоторых магазинах пшеничной муки почти совсем нет – вместо нее предлагают ржаную, рисовую и гречишную.

Представитель крупнейшего производителя муки ОАО «Лидахлебпродукт» признал, что спрос в последнее время существенно вырос: заявки, поступающие из торговых объектов, увеличились в 3-4 раза. На предприятии утверждают, что есть достаточные объемы сырья для производства муки, но ее просто не успевают производить. Продукция быстро расходится.

Активно люди покупают также масло и макароны – преимущественно дешевых сортов. Но такого перекоса в ассортименте, который наблюдается с мукой, здесь все же нет.

Также повышен спрос на соль. В некоторых магазинах, например, мы смогли найти только один вид соли –йодированную. Причем и такой осталось немного.

Покупательский ажиотаж наблюдается вокруг сахара, но похоже на то, что ситуация с поставками все же исправляется в большинстве магазинов, которые мы посетили: большие блоки с сахаром стояли рядом с полками, прямо на полу.

То, что в первые месяцы 2022 года наблюдается значительный рост спроса на сахар, власти признали еще в феврале: тогда правительство на шесть месяцев ввело лицензирование вывоза сахара из страны.

Как сообщил на прошлой неделе председатель концерна «Белгоспищепром» Олег Жидков, в январе-феврале 2022 года для реализации населению поставили 25,1 тыс. что составило 145 % к аналогичному периоду прошлого года. Среднедневная отгрузка сахара в марте выросла в 1,7 раза по сравнению с февралем. Повышенный спрос сохранился и в начале марта. В связи с этим власти приняли решение приостановить экспорт сахара за пределы Беларуси и все ресурсы направить на внутренний рынок.

В начале марта было официально объявлено и о повышении цен на сахар: Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) пообещало, что рост составит не более 6 %.

Ограничения на вывоз и рост цен

С начала 2022 года некоторые продукты значительно выросли в цене. Например, только в январе подорожали:

капуста белокочанная – на 20,3 %

помидоры свежие – на 16,4 %

виноград – на 16 %

чеснок – на 15,2 %

бананы – на 14,9 %

хлеб, перец сладкий – на 12,3 %

морковь – на 11,9 %

свекла – на 11,9%.

В феврале цены выросли так:

огурцы – на 12 %

помидоры – на 11 %

бананы – на 10 %

виноград и груши – на 9 %.

Рост продолжился и в начале марта. Например, если в феврале сладкий перец стоил около 12 рублей, то сейчас почти невозможно его найти по цене ниже 16 рублей.

4 февраля Совет Министров ограничил вывоз из Беларуси лука, капусты и яблок. В соответствии с правительственным постановлением, вывоз этих товаров независимо от страны происхождения за пределы Беларуси будет осуществляться по разовым лицензиям, выдаваемым МАРТ по согласованию с облисполкомами или Минским горисполкомом.

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