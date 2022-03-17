Бой под Вознесенском: как украинцы победили в столкновении, которое спасло Одессу 1 17.03.2022, 15:50

7,488

Украинская армия, тероборона и простые люди уничтожили большую часть российской батальонно-тактической группы.

Только сейчас, через две недели после двухдневной битвы за украинский Вознесенск, стали известны ее детали. Это история того, как украинская армия, тероборона и простые люди защитили южный город и остановили наступление врага на Одессу.

Вознесенск находится в нескольких десятках километров от черноморского побережья, недалеко от Николаева, который сильно обстреливают россияне, и немного дальше от оккупированного россиянами Херсона. Если бы российские войска взяли Вознесенск, это помогло бы им осадить Одессу с северо-восточного направления, где русские уже несколько раз пытались высадиться с моря. Захват Одессы, в свою очередь, помог бы русским обеспечить контроль над всем югом Украины, пишет Wall Street Journal.

Но в двухдневной битве за Вознесенск все пвернулось против оккупантов. Судя по остаткам российской военной техники, 2-3 марта украинские силы уничтожили большую часть российской батальонно-тактической группы.

Такой успех украинцев в борьбе с армией, имеющей гораздо лучшее вооружение, частично связан с большой поддержкой этой борьбы среди простых украинцев. Это еще и одна из причин того, почему пока что российское вторжение не достигло своих главных целей.

Как свидетельствуют власти Вознесенска, российские солдаты, пережившие битву, оставили на поле боя 30 из 43 танков, грузовики, бронированный транспорт для перевозки личного состава, многоствольные реактивные установки и даже сбитый вертолет Ми-24. по оценкам украинцев, в Вознесенске погибли где-то 100 российских солдат и 12 украинских, некоторые русские попали в плен.

Как проходило сражение

Еще до начала российской атаки берега реки Мертвовод, что находится возле Вознесенска, были перекопаны, поэтому бронированный транспорт не мог пересечь реку. Местные жители блокировали большинство улиц, чтобы заманить российскую колонну туда, где артиллерия могла бы ее легко атаковать. Также украинские силы взорвали два моста.

Российское нападение началось с сильных обстрелов центральной части города. Параллельно с этим в лесу на окраине города с вертолетов высадились российские десантники, а с другой стороны в Вознесенск пошла колонна бронированного транспорта.

Российские солдаты, скрывавшиеся в полях и сельских зданиях, попали под сильный украинский обстрел. Огонь артиллеристов направляли местные жители из теробороны, которые делились с украинской армией координатами врага через мессенджер Viber. Результат — прямое попадание в некоторые из элементов колонны.

Тем временем другие украинские солдаты и бойцы теробороны пешком приблизились к российским позициям и открыли по ним огонь из перенасных ракетных комплексов Javelin. Когда российский транспорт загорелся, солдаты покинули его и сбежали с поля боя или пешком, или на бронетранспортерах, у которых еще было топливо. Они оставили боеприпасы.

Где-то 15 российских танков и транспортных средств, оставшихся в Вознесенске, целы или могут быть отремонтированы.

После битвы за Вознесенск в городе возобновилась подача электричества, больше нет перебоев с интернетом, газом и водой. В банкоматах есть деньги, в супермаркетах — еда. Теперь фронт уже далеко от Вознесенска, и город потихоньку привыкает к мирной жизни.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».