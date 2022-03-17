«Если у вас останется половина нынешней зарплаты — это хорошо» 1 17.03.2022, 15:57

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«Украинский шок» для белорусского рынка труда.

Военные действия в Украине и санкции в отношении России и Беларуси уже качественно изменили рынок труда в Беларуси. Специалист по HR Ксения Кручинина прогнозирует, что для многих компаний апрель станет критическим месяцем, а защититься от потери работы сейчас практически невозможно.

Журналисты officelife.media поговорили с ней о том, кто рискует в первую очередь и почему мы скоро увидим новый рынок труда и в Беларуси, и в мире.

«ЕСЛИ У ВАС ОСТАНЕТСЯ ПОЛОВИНА НЫНЕШНЕЙ ЗАРПЛАТЫ — ЭТО БУДЕТ ХОРОШО»

Ксения Кручинина сразу признается: на нынешнюю ситуацию она смотрит с большой долей пессимизма, но при этом считает, что большинство компаний в вопросах работы с персоналом еще не осознали всю глубину кризиса и масштаба происходящих изменений.

— Как традиционно происходит почти на всем постсоветском пространстве, пока критический момент не наступил, очень многие живут в надежде, что ничего не произойдет, — убеждена эксперт. — Сейчас — то же самое: все видят, как уходят мировые бренды, как это частично уже затрагивает белорусов, но никаких глобальных действий по работе с персоналом не предпринимают. Правда, знаю случаи, когда по уже отработанной в 2020 году схеме компании приглашают психологов для работы с коллективом и начинают проводить успокаивающие собрания.

По мнению эксперта, бизнес сейчас должен честно сказать работникам: если у вас останется половина вашей нынешней зарплаты — это будет хорошо, такая ситуация может продлиться много месяцев — подготовьте свои бюджеты и свои семьи к этому. И никто не говорит, что, к сожалению, многие скоро рискуют остаться без работы.

— Многие шутят в соцсетях: мол, скоро мы поедем на дачу сажать ненавистную картошку. Но для многих эти шутки могут стать реальностью уже нынешней весной, и это, кстати, будет не самым худшим вариантом, — считает Ксения Кручинина.

Она считает, что задача бизнеса сейчас — подготовить людей к реальности, а не просто говорить о том, что все будет хорошо.

— В постсоветских странах часто говорят: мы уже жили под санкциями, перестроимся и в этот раз, но мне кажется, что это иллюзия. Как раньше — уже не будет.

«ТЕМ, КТО СЕЙЧАС ПОТЕРЯЕТ РАБОТУ, УЕЗЖАТЬ БУДЕТ НЕКУДА»

Правда, есть и те, кто на начинающийся кризис отреагировал мгновенно: вспомните массовую релокацию айтишников. По мнению Ксении Кручининой, в IT-секторе остаются сейчас те, кого в Беларуси держат «якоря» — дети или пожилые родители. Также те, кто или малоопытен в IT и не нужен европейскому рынку труда, или те, кто не знает английский на должном уровне — те категории, которым и в Беларуси было сложно найти работу, а на Западе это будет почти невозможно.

Вместе с тем прямо сейчас на нашем рынке труда не происходят массовые сокращения.

— Естественно, найм заморожен почти полностью. Принимают только специалистов на ключевые позиции, которых уже можно купить дешевле, чем раньше, потому что они умерили свои зарплатные аппетиты. И это правильная стратегия и для работодателей, и для кандидатов, — говорит эксперт.

В первую очередь сокращать будут тот дополнительный персонал, который набирали в «жирные» годы, — тех, кого брали, чтобы стало «получше и эффективнее» в процессах, показателях бизнеса, скорости обслуживания клиентов или бизнеса, или, например, нанимали под развитие бизнеса либо новые проекты.

— Все, кого принимали на работу со словами «а давайте возьмем хорошего специалиста», будут уволены рано или поздно. И скорее рано.

В первую очередь компания будет оставлять и сохранять базовую команду, которая влияет на бизнес и без которой он не сможет работать, — тех, кто напрямую создает продукт и доставляет его потребителю. Все, кто «помогал» процессу стать лучше, останутся не у дел.

Можно предположить, что смогут выжить те, у кого тут было локальное производство, которое не сильно зависело от поставок из-за рубежа. Такие компании смогут попробовать себя на соседнем рынке, и это может помочь сохранить часть сотрудников. Но это только гипотеза. Большая часть белорусского бизнеса так или иначе использовала в производстве какую-то долю западных комплектующих, поэтому строить прогнозы пока невозможно.

Пока уход мировых брендов не накрыл нас так, как соседей, но если какие-то компании будут приостанавливать деятельность, то страдать будет не только их персонал, но и те предприятия, которые с ними сотрудничали. Здесь речь иногда может идти о градообразующих белорусских предприятиях, поэтому вопрос с трудоустройством у этих людей будет стоять особенно остро.

— Нужно понимать, что уехать на заработки, как раньше, из Беларуси сейчас будет почти невозможно, — констатирует эксперт. — У всех соседей свои проблемы, Польша и Прибалтика собственные потребности, особенно в рабочих позициях, уже удовлетворили за счет первой волны миграции белорусов и нынешней волны миграции из Украины.

«ВПЕРВЫЕ ЗА 20 ЛЕТ У НАС РЫНОК НЕ РАБОТНИКА, А НАНИМАТЕЛЯ»

Воспринимать новости о том, что мировые бренды останавливают работу, но продолжают частично платить зарплаты сотрудникам, по мнению нашего эксперта, нужно без лишнего оптимизма.

— Они так действуют, потому что так принято на развитых рынках. Когда зарубежные компании поймут, что ситуация затягивается, к тому же если будет поднят вопрос о национализации таких предприятий, думаю, все изменится. Полагаю, что уже в апреле многие сотрудники останутся и без этих минимальных выплат. Скорее всего, апрель и для белорусского рынка труда станет критическим месяцем, когда все начнут постепенно осознавать, что это надолго.

По словам Ксении Кручининой, защититься от увольнения сейчас не может почти никто. Хорошо работать будут сферы и бизнесы, которые жизненно необходимы людям: еда, вода, здоровье, на фоне кризиса некий расцвет может ждать сельское хозяйство.

— Впервые за 20 лет я вижу рынок работодателя, когда только он диктует зарплату, у него может быть на одну позицию несколько преотличнейших кандидатов и уже не надо торговаться с претендентом и торопиться с принятием решения. И так будет как минимум до июля-августа 2022 года.

А потом? Потом компании, которые справятся с кризисом, наладят новые цепочки поставок, постепенно придут в себя от шока потребители, но быстрого восстановления экономики точно не просматривается, и о «тучных» годах мы вспомним не так скоро, как хотелось бы.

ЧТО СЕЙЧАС ДЕЛАТЬ РАБОТНИКАМ? НЕ ЖДАТЬ, КОГДА УВОЛЯТ!

Вот что советует наш эксперт работникам в нынешней ситуации.

Говорят, что сейчас нужно «замереть». Ни в коем случае! Не ждите, что вас уволят: предлагайте руководству пути выхода из кризиса. Кто-то может привлечь дополнительные деньги (например, найти новых клиентов), кто-то — придумать новую цепочку поставок, кто-то — как сократить расходы. Ценить будут тех, кто приносит деньги.

Если вы понимаете, что вас нанимали на проект или направление, которое могут закрыть, продумывайте запасной аэродром и уже идите искать работу, пока хоть какая-то работа в стране еще есть.

Не бойтесь осваивать новые профессии. Только не нужно идти в тестировщики — это решение прошлого. При этом нужно понимать, что очень быстро после обучения работу вы не найдете, но чем лучше будете подготовлены, тем проще вам будет это сделать.

Тем, кто оказался в поиске работы прямо сейчас: если вам нравится работа, вы видите в ней перспективу, нужно соглашаться на ту минимальную зарплату, которую можете себе позволить.

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