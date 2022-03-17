ВСУ сбили два российских самолета и вертолет в Харьковской области 17.03.2022, 16:25

6,312

Это стало частью ожесточенных боев за Изюм.

Вооруженные силы Украины нанесли серьезный урон российской авиации в Харьковской области.

В среду, 16 марта, подразделения противовоздушной обороны ВСУ сбили два вражеских самолета и вертолет в Изюмском районе. О потерях противника сообщил глава Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов, передает nv.ua.

«Харьковщина держит оборону, Вооруженные силы Украины не пропускают врага и дают достойный отпор! Наша украинская армия, наш народ — непобедимы!», — написал руководитель в области в Facebook в четверг.

Вблизи Каменки Изюмского района ВСУ ликвидировали российскую батальонно-тактическую группу, уничтожив технику, топливо и боеприпасы противника.

Войска РФ пытаются захватить Изюм, город находится в осаде. Россияне блокируют доставку продуктов и медикаментов и открытие гуманитарных коридоров для гражданского населения. Оккупанты заняли часть Изюма, которая располагается на левом берегу Северского Донца, и обстреливают правый берег, а также строят понтонно-мостовые переправы для переброски техники и личного состава.

Изюм находится на административной границе Харьковской и Донецкой областей. Контроль над городом и районом нужен российским оккупантам для того, чтобы попытаться взять в оперативное окружение группировку украинских войск на Донбассе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».