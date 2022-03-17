Как Медведев подставил Путина при помощи Тютчева 2 Василь Верас, «Салідарнасць»

17.03.2022, 16:00

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Так себе параллель получилась.

Заместитель Владимира Путина в Совете безопасности РФ Дмитрий Медведев завел телеграм-канал и в первом же посте процитировал известного русского поэта Федора Тютчева.

«Давно уже можно было предугадать, что эта бешеная ненависть, которая тридцать лет, с каждым годом все сильнее и сильнее, разжигалась на Западе против России, сорвется же когда-нибудь с цепи. Этот миг и настал. России просто-напросто предложили самоубийство, отречение от самой основы своего бытия, торжественного признания, что она не что иное в мире, как дикое и безобразное явление, как зло, требующее исправления», – возмущался Тютчев в середине XIX века.

Медведев отметил: «Такое ощущение, что написано это в 2022 году».

Действительно, за полтора с лишним века мнение русских элит практически не изменилось. 16 марта Владимир Путин заявил:

– Цель [Запада] одна – разрушение России. Политика сдерживания, ослабления России, в том числе с помощью экономической изоляции, блокады, – это осознанная, долгосрочная стратегия. Сами лидеры Запада уже не скрывают, что санкции направлены не против отдельных лиц или компаний, их цель – нанести удар по всей нашей отечественной экономике, по нашей социальной, гуманитарной сфере, по каждой семье, каждому гражданину России. Пытаясь «отменить» Россию, Запад сорвал с себя все маски приличия, стал действовать по-хамски, продемонстрировал свою истинную натуру.

В общем, нынешний президент России выступил вполне по-тютчевски. Вот только Медведев придал ситуации совсем не тот символизм, на который рассчитывал.

Дело в том, что вышеприведенные слова Тютчева были сказаны в связи с началом Крымской войны. Войны, которую Россия развязала. И войны, в которой Россия потерпела поражение и к тому же оказалась в глубочайшем экономическом кризисе. Так себе параллель у Медведева получилась.

Кремлевским деятелям полезно также помнить еще об одной цитате классика.

«Русская История до Петра Великого — одна панихида, а после Петра Великого — одно уголовное дело». Федор Тютчев.

Василь Верас, «Салідарнасць»

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