«У нас уже нет мощи, мы даже не отстреливаемся»
- 17.03.2022, 16:56
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Перехвачен телефонный разговор российского оккупанта из-под Николаева.
Спецслужбы перехватили еще один телефонный разговор российского оккупанта из-под Николаева. Российский оккупант плачется своей жене о реалиях войны в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
- У нас нет уже того боевого могущества, мы даже не отстреливаемся, нас тупо раздолбали! Я думал, что в России все хорошо, оказывается нет. Короче, можно сказать, мы тупо убегаем!
- А вы почему не отвечаете?
- Из чего? Разве у меня есть пушка, миномет или танк?