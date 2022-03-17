«У нас уже нет мощи, мы даже не отстреливаемся» 17.03.2022, 16:56

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Перехвачен телефонный разговор российского оккупанта из-под Николаева.

Спецслужбы перехватили еще один телефонный разговор российского оккупанта из-под Николаева. Российский оккупант плачется своей жене о реалиях войны в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

- У нас нет уже того боевого могущества, мы даже не отстреливаемся, нас тупо раздолбали! Я думал, что в России все хорошо, оказывается нет. Короче, можно сказать, мы тупо убегаем!

- А вы почему не отвечаете?

- Из чего? Разве у меня есть пушка, миномет или танк?

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