Ночные заморозки ожидаются в Беларуси 18 марта 17.03.2022, 17:07

1,848

Прогноз.

Ночные заморозки и гололедица ожидаются местами по Беларуси 18 марта, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«В пятницу, 18 марта, будет малооблачно и без осадков. По северу и северо-востоку местами на дорогах возможна гололедица. Ветер прогнозируется неустойчивый слабый», - рассказали синоптики.

В ночное время суток температура воздуха составит от минус 3 до минус 9 градусов, местами будет 10-13 градусов ниже нуля. Днем будет 1-7 градусов тепла.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».