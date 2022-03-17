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Ночные заморозки ожидаются в Беларуси 18 марта

  • 17.03.2022, 17:07
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Ночные заморозки ожидаются в Беларуси 18 марта

Прогноз.

Ночные заморозки и гололедица ожидаются местами по Беларуси 18 марта, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«В пятницу, 18 марта, будет малооблачно и без осадков. По северу и северо-востоку местами на дорогах возможна гололедица. Ветер прогнозируется неустойчивый слабый», - рассказали синоптики.

В ночное время суток температура воздуха составит от минус 3 до минус 9 градусов, местами будет 10-13 градусов ниже нуля. Днем будет 1-7 градусов тепла.

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