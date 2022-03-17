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Международный союз биатлонистов начал процедуру отстранения белорусов

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  • 17.03.2022, 17:17
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Международный союз биатлонистов начал процедуру отстранения белорусов

Соответствующее решение принято Исполнительным советом IBU.

Международный союз биатлонистов (IBU) начал процедуру отстранения федераций России и Беларуси. Об этом сообщает 24tv.ua со ссылкой на официальный сайт организации.

Соответствующее решение принято Исполнительным советом IBU. Оно является следствием предыдущего постановления, согласно которому атлеты из России и Беларуси были отстранены от выступлений в соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов.

В IBU заявили, что федерации биатлона России и Беларуси "не выполнили свои гуманитарные обязанности в духе Конституции IBU".

Там отметили, что обе федерации уже уведомлены об этом решении и имеют семь дней на реакцию, после чего будет принято окончательное решение.

Отстранение национальных федераций вступает сразу в силу, а его ближайший пересмотр состоится в сентябре 2022 года на Конгрессе IBU.

Из этого следует, что федерации биатлона России и Беларуси не могут проводить никакую официальную международную деятельность, включая организацию тренировочных лагерей и каких-либо международных соревнований.

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